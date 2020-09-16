TEKNOFEST ziyaretçi girişi ücretli mi? TEKNOFEST ziyaretçi kayıt

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:43

TEKNOFEST ziyaretçi girişi ücretli mi? sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ülkemiz için kritik öneme sahip alanlarda gerçekleştirdiği Teknoloji yarışmaları ile “Teknoloji üreten bir Türkiye” için #milliteknolojihamlesi ateşiyle yanan meşaleyi en yükseğe taşıyor. Vatandaşlar TEKNOFEST ziyaretçi kayıt işlemlerinin nasıl olduğunu merak ediyor. TEKNOFEST 2020'ye dair tüm detaylar haberimizde..

TEKNOFEST ZİYARETÇİ GİRİŞİ ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. 13 yaşından küçükler ise alana velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir. TEKNOFEST ziyaretçi girişi için genç ve çocukların katılımını özellikle desteklenmektedir. Bu nedenle festival alanında gençlerin ve minik ziyaretçilerin anne ve babaları ile birlikte eğlenceli zaman geçirebileceği bir aktiviteler alanı bulunuyor.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ İÇİN KAYIT GEREKİYOR MU?

TEKNOFEST ziyaretçi girişi ücretli olmayıp, kayıt gerektirmeyen bir festivaldir. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST, Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor.

TEKNOFEST; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin millî teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir.

Geçen sene İstanbul'da gerçekleştirilen festivale katılım rekor kırarak 1 milyon 720 bin ziyaretçi kişi oldu.