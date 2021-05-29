Teknofest'e gönderdiler: Lise öğrencileri tasarladı

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:55

Çorlu Ticaret Borsası Anadolu Lisesi 10 ve 11. sınıf öğrencileri, eylül ayında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Teknofest 2021 kapsamında gerçekleştirilecek yarışma için 26 Şubat'ta çalışmaya başladı.

Oluşturdukları model üzerinde çalışan 8 kişilik öğrenci grubu, "Boray" adını verdikleri "insansız su altı aracı" tasarımını Teknofest'e gönderdi.

Öğrencilerin bu çalışması 95 puan alarak yarışmaya katılmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, AA muhabirine, öğrencilerinin hazırladıkları tasarıma güvendiklerini söyledi.

Okul olarak yarışma için büyük heyecan yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "İstanbul'da yapılacak Teknofest programına bu öğrencilerimizle katılacağız. Bilime ve gelişime katkı sunacaklarına inanıyoruz." dedi.

Danışman öğretmen Raşit Ürer ise tasarım çalışmasına önce 4 öğrenciyle başladıklarını, daha sonra bu sayının 8'e çıktığını ifade ederek, tasarımlarının iyi bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Ekipteki öğrencilerden Polat Geçdoğan da amaçlarının hem kendilerini geliştirmek hem de vatanlarına fayda sağlamak olduğunu dile getirdi.

Tasarımları hakkında bilgi veren Geçdoğan, şöyle konuştu:

"Yapacağımız araç, su altında insansız hareket edecek bir robot. İlk önce aracımızın su altında iyi bir şekilde çalışması gerek. Hareket kabiliyetinin de yüksek olması gereken aracımızı yüzme ve sızdırmazlık testine sokup bu sorunları hallediyoruz. Aracımız parkurda, havuzun dibindeki kartları toplayarak farklı bir yere aktaracak. Bunun haricinde havuzun dibinde bir Türkiye haritası var ve bilindiği gibi ülkemiz 7 bölgeden oluşuyor. Aracımız bu bölgeleri tek tek taşıyarak Türkiye haritasını oluşturacak."

Öğrencilerden Beril Yıldırım, çok ciddi bir çalışma sürecinde olduklarını anlatarak, "Takımın mekanik ve koruma bölümünde görev alıyorum. İnsansız su altı aracımızın motor kontrolü iki üniteden oluşuyor. Biri kara ünitesi biri su altı ünitesi. Su altı ünitelerimizi kara ünitesiyle haberleştirmek için internet ağ bağlantısı olan bir parça kullanıyoruz." dedi.

Okul Müdürü Suat Altıparmak da öğrencilerinin başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Projeyi tamamladıktan sonra, eylül-ekim gibi herhangi bir erteleme olmazsa İstanbul'da sergilemesini gerçekleştireceğiz. Okulumuzun ve öğrencilerimizin bilimle buluşma ve bilimsel çalışmalara ağırlık verme zamanının geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.