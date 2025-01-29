TEKNOFEST'te Büyük Mücadele, Savaşan İHA'lar Sahada

Yarışmanın temel amacı, insansız hava araçları (İHA) arasında gerçekleşen hava-hava ve hava-kara muharebe senaryolarını simüle ederek gençlere bu alanda deneyim kazandırmak ve sektöre yetkin bireyler yetiştirmektir. Yarışmacılar, hem teknik bilgilerini geliştirecek hem de geleceğin savunma teknolojilerine katkıda bulunma şansı yakalayacak. Adaylardan, yarışma kapsamında havada rakip İHA'larla mücadele senaryolarını içeren "SAVAŞAN İHA" görevini ve belirli hedeflere otonom olarak kilitlenme ve imha görevlerini içeren "KAMİKAZE İHA" görevini yerine getirmeleri bekleniyor.

Takımını Kur, Yarışma Heyecanına Sen de Katıl!

Lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarının katılabildiği yarışmada takımlar en az 3 en fazla 15 kişiden oluşabilecek. Mezun seviyesindeki başvurular, firmalar veya girişimler tarafından yapılabilecek. Son başvuru tarihi 20 Şubat olan yarışmanın toplam para ödülü ise 1 milyon 200 bin TL olacak. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında dereceye girenler büyük para ödülünün sahibi olurken adaylar malzeme desteğinin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak programlara katılabilecek.

Katılımcılara Sunulan Avantajlar

TEKNOFEST katılımcılarına, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına yapılan teknik gezilerle işleyişi yerinde inceleme, alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanımı, uzman mühendislerle birebir görüşerek kariyer bilgilendirmesi ve teknoloji liderlerinden ilham alacak toplantılarla motivasyon artırıcı deneyimler sunulmaktadır. Ayrıca yarışma aşamalarını geçen takımlara malzeme desteği, finalistlere ulaşım ve konaklama imkanı, özel proje geliştirme eğitim kampları, Türkiye'nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj fırsatları ve Milli Takımlar Destek Programı kapsamında uluslararası yarışmalara katılım ve destek gibi ayrıcalıklar sağlanmaktadır.

TEKNOFEST 2025'te geleceğin İHA teknolojilerini şekillendirmek isteyen tüm takımlar Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'nda yerini alabilir, bu büyük mücadelede sınırları zorlayarak yenilikçi çözümlerini sergileyebilir.