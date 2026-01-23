TEKNOFEST'te gökyüzüne açılan büyük rekabet: Roket Yarışması 2026

ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, lise seviyesinden ileri seviye mühendislik çalışmalarına uzanan kapsamıyla, gençlerin hayallerini somut projelere dönüştürdüğü güçlü bir teknoloji platformu olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayii alanındaki nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen TEKNOFEST Roket Yarışması, 2026 yılında da gençleri bilim ve mühendislik temelli büyük bir heyecana davet ediyor. Öğrencilerin uzay teknolojilerine olan ilgisini artırmayı ve bu alandaki teknik kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan yarışma, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

Kendi tasarladıkları roketleri üretme ve uçurma fırsatı bulan gençler, bu süreçte farklı disiplinlerden edindikleri fen ve mühendislik bilgilerini bir araya getirerek karmaşık tasarım, üretim ve entegrasyon süreçlerini başarıyla yönetiyor. Disiplinler arası düşünme becerisinin ön plana çıktığı yarışma, katılımcılara yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda takım çalışması, proje yönetimi ve problem çözme konularında da önemli kazanımlar sunuyor. Uçuşlarını başarıyla tamamlayan takımların tecrübelerinin paylaşılması ise yarışmayı güçlü bir öğrenme ve ilham platformuna dönüştürüyor.

11 KATEGORİDE BÜYÜK REKABET

TEKNOFEST Roket Yarışması, 2026 yılında A ve B grubu olmak üzere toplam 11 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. A grubu kapsamında yer alan Lise Kategorisi, asgari 4.000 feet irtifada düzenlenirken yalnızca lise öğrencilerinin katılımına açık bulunuyor. Asgari 8.000 feet irtifada gerçekleştirilen Orta İrtifa Kategorisi ise lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlara hitap ediyor.

Yüksek İrtifa Kategorisi 15.000 feet irtifada, Uluslararası Kategori 8.000 feet irtifada, Zorlu Görev Kategorisi ise iki kademeli olarak 12.000 feet irtifada gerçekleştiriliyor. Özgün Hibrit Yakıt Motorlu Roket ve Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket kategorileri ise gençlerin yenilikçi motor tasarımlarını sergilemelerine olanak tanırken söz konusu bu kategorilere ise ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da başvuruda bulunup roketlerini uçurabilecek.

B grubunda yer alan Aktif Kontrol Sistemi Geliştirilmesi, Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi, Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi ile Uçuş Modelleme ve Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi kategorileri, ileri seviye mühendislik çözümleri geliştirmek isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlara açık olarak düzenleniyor.

GENÇLERE GÜÇLÜ DESTEK, BÜYÜK ÖDÜLLER

Finalist takımlara ulaşım ve konaklama desteğinin de sağlandığı TEKNOFEST Roket Yarışması'nda, 2026 yılı için kategorilere göre yüksek tutarlarda ödüller veriliyor.

Lise Kategorisi'nde dereceye giren takımlar 180 bin TL'ye kadar desteklenirken, Orta İrtifa Kategorisinde 200 bin TL ve Yüksek İrtifa kategorilerinde ise ödüller 220 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Uluslararası Kategori'de dereceye giren takımlar 5 bin dolara varan ödüller kazanırken, Zorlu Görev kategorisinde 350 bin TL, Özgün Hibrit Yakıt Motorlu Roket Kategori'sinde 350 bin TL ve Özgün Sıvı Yakıt Motorlu Roket Kategorisi için ise 400 bin TL'ye varan ödüllerin sahibi olabilecek. B grubu kategorilerinde ise toplamda milyonları aşan para ödülleri genç mühendisleri bekliyor.

TEKNOFEST Roket Yarışması, gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında kariyer hedeflerini güçlendiren, Türkiye'nin uzay ve savunma teknolojilerindeki geleceğine yön veren önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Yarışmaya başvurular, 20 Şubat tarihine kadar www.teknofest.org adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.