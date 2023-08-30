TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında festivalin ikinci durağı başkent Ankara gerçekleşiyor. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde düzenlenecek 400'den fazla stant etkinliği, öğrenciler ve gençlerle buluşacak. Peki TEKNOFEST'te hangi etkinlikler var? İşte 2023 Ankara TEKNOFEST etkinlikleri

TEKNOFEST'TE HANGİ ETKİNLİKLER VAR?



Her sene giderek büyüyen dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, bu sene bir milyondan fazla yarışmacı ile Etimesgut Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara; coşkuyu, heyecanı yine göklere taşıyacak.

Ankara'da ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST'te Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, Sahne Senin etkinliği, Mazhar Alanson konseri, TEKNOFEST Keşif Oyunu ve daha birçok aktivite ile heyecanlı anlar yaşatacak.

TEKNOFEST Ankara'da da tanıtım ve etkinlik stantları yer alacak. 103 paydaş kurum ve 16 sponsor, 11 sektörden 90 firma, 41 food court katılımcısı olmak üzere 131 katılımcı firma tarafından açılacak 158 stant ile beraber toplam 261 stant, 215 bin metrekare alana kurulan festivalde yerini alacak.

Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile bu sene de herkesin gözü yükseklerde olacak. Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.

2023 ANKARA TEKNOFEST ETKİNLİK TAKVİMİ



TEKNOFEST, Türk Yıldızları, Solo Türk, Bayraktar TB2, Paraşüt Gösterisi, Paramotor, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Hürkuş gibi hava araçlarının gösterilerine sahne olacak, TEKNOFEST Girişim Yarışması, Deneyap Kart Robolig Yarışması ve Pre Take Off'a ev sahipliği yapacak.

Bugün saat 09.00'dan itibaren sevenlerine kapılarını açan etkinliğin resmi töreni saat 14.30'da "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali" ve "Tuluyhan Uğurlu Konseri"yle gerçekleştirilecek.

Katılımcılar ilk gün, dikey rüzgar tünelinden güneş gözlemine, uzay temalı çocuk parkından simülasyon deneyimlerine kadar pek çok aktiviteyi deneyimleme ve eğitici atölyelere katılma imkanı bulacaklar.

"Tarım Teknolojileri", "Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri", "Haberleşme ve İletişim Teknolojileri", "Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri", "Eğitim Teknolojileri" ve "Afet Yönetimi Teknolojileri" yarışmaları da ilk gün gerçekleştirilecek etkinlikler arasında yer alıyor.

Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek, proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen Deneyap Kart Robolig Yarışması da ilk kez TEKNOFEST Ankara'da hayata geçirilecek.

Planetaryum, Sanal Gerçeklik Tüneli, T3 Vakfı Çadırı, Seminerler, TUA İmza Günü, Ana Sahne Konserleri, Dikey Rüzgar Tüneli, İklim Tüneli, Güneş Gözlemi, Bilim Sokağı, Uzay Temalı Şişme Çocuk Parkı, Sıcak Hava Balonu ve Gençlik Alanları, Sergi Alanları gibi eğlenceli faaliyetler ve deneyim alanları, TEKNOFEST kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında toplam 7 milyon liradan fazla ve Deneyap Kart Robolig Yarışması kapsamında ise toplam 270 bin lira ödül verilecek.