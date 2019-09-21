TEKNOFEST'te insan seli: Araç kuyrukları oluştu

Festivale 5. gününde katılmak isteyenler Atatürk Havalimanı önünde uzun araç kuyrukları oluştururken, alanın giriş-çıkış kapılarında ise adeta insan seli oluştu.

7'den 70'e çok sayıda kişi festivale geldi. TEKNOFEST'19 bu akşam saat 21.00'a kadar açık olacak.

Festival yarın akşam aynı saatte sona erecek.