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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST'te kenevir katkılı tekstil, kozmetik ve kompozit ürünleri ilgi çekti

Yozgat Bozok Üniversitesinin kenevir ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında ürettiği tekstil ürünleri, kompozit malzemeler, kenevir katkılı asfalt beton ve kozmetik ürünler TEKNOFEST'te görücüye çıktı.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
TEKNOFEST'te kenevir katkılı tekstil, kozmetik ve kompozit ürünleri ilgi çekti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kenevirin kullanım alanların genişletilmesi için üniversiteler de çalışmalarına hız verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te AA muhabirine, üniversitede teknolojik gelişmelerin takip edilmesine önem verdiklerini söyledi.

Kenevirin kozmetikten savunma sanayisine birçok alanda kullanıldığına dikkati çeken Yaşar, kenevirin özellikle teknoloji alanında kullanımını artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Prof. Dr. Yaşar, "Teknoloji kullanımlarının ülkemizde geliştirilmesi adına diğer paydaşlarımızla beraber yol alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda oldukça gelişmiş laboratuvarlara sahibiz. Aynı zamanda üniversitenin diğer imkanlarını kullanarak mühendislikle diğer branşları bir araya getiren bir üniversite olma hedefindeyiz." dedi.

Kenevirin her bir parçasından ayrı bir ürün elde edilebildiğini vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:

"Çeşitli kimyasal etkileşimlerle de bunu sağlayabiliyorsunuz. Dünyada kenevir deyince insanın aklına en fazla tıbbi kullanımlar geliyor. Kenevir kozmetik, inşaat ve savunma sanayisi gibi alanlarda da kullanılıyor. Zırh yapımında kullanılabiliyor. Oldukça hafif, hem kullanılan ürün hafifliyor hem de dayanıklılığı artıyor. Burada kenevir katkılı tekstil ürünlerini, kompozit malzemeleri, asfalt betonu ve kozmetik ürünlerini görebilirsiniz."

- ARAÇLARDA DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

Yaşar, otonom araç çalışmaları yaptıklarına da değinerek, üniversitede yapılan ve yarışmalara katılan otonom aracın dış kısmında kenevir kullandıklarını dile getirdi. Yaşar, kenevirin araçlarda dayanıklılığı artırdığını söyledi.

Kenevirin inşaatlarda kullanılması için projeler geliştirdiklerini ve TÜBİTAK'a da başvuruda bulundukları bildiren Yaşar, kenevir kullanımının artmasının Türkiye için kazanç olacağını belirtti.

Yaşar, üniversitede teknopark bulunduğuna işaret ederek, burada insansız hava araçları üzerine çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

  • kenevir tekstil
  • kompozit malzeme
  • kozmetik ürün

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