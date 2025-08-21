TEKNOFEST'te Mavi Vatan ruhunu keşfetmeye hazır mısın?

Mavi Vatan Makale Yarışmasına katılacak lise öğrencileri makalelerinde "Mavi Vatan'ın Önemi ve Türkiye İçin Stratejik Değeri" üzerine fikirlerini ortaya koyacak. Üniversite ve lisansüstü katılımcılar ise "Mavi Vatan Doktrini: Jeopolitik ve Akademik Perspektifler" başlığı altında ulusal ve uluslararası arenada Mavi Vatan'ın önemini tartışacak. Böylece farklı yaş gruplarından katılımcılar, kendi akademik seviyelerine uygun bir şekilde, Türkiye'nin denizlerdeki vizyonunu şekillendiren bu kritik doktrini ele alacak.

Yarışmada katılımcılardan, 500 ila 1000 kelime arasında yazacakları makalelerde Mavi Vatan kavramını derinlemesine ele almaları bekleniyor. Araştırma, eleştirel düşünme ve akademik analiz becerilerini bir araya getiren bu yarışmaya katılmak için yapılması gerekenler; Mavi Vatan üzerine özgün bir makale kaleme almak, NSosyal'de #TeknofestMaviVatanYarışması etiketiyle paylaşmak ve ardından paylaşım linki ve makaleyle birlikte başvuru formunu doldurarak T3 KYS platformu üzerinden süreci tamamlamak.

BÜYÜK ÖDÜLLER, GENÇ KALEMLERİ BEKLİYOR!

Birincilerde lise öğrencileri 25 bin TL, üniversite ve lisansüstü öğrenciler 30 bin TL'lik nakdi ödülün sahibi olurken dereceye girenler toplamda 210 bin TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başarılı olan öğrenciler para ödülünün yanı sıra asıl büyük ödül olan, 28–29 Ağustos'ta düzenlenecek ve ziyaretçiye kapalı olan özel TEKNOFEST Mavi Vatan Festivaline katılım hakkı elde edecek. Bu ayrıcalık, gençlere ülkemizin denizcilik vizyonunu yakından tanıma ve alanında uzman isimlerle bir araya gelme fırsatı sunacak.