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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST'te ödül alan Hyperloop aracı karbon salınımını sıfırlayacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Bölümü öğrencileri, üst düzey hızlı ulaşım aracının prototipini üretti. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılan gençler, 'En İyi Takım Ruhu' ödülünün sahibi oldu.

AA24 Kasım 2023 Cuma 12:22 - Güncelleme:
TEKNOFEST'te ödül alan Hyperloop aracı karbon salınımını sıfırlayacak
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Hyperloop projesinin Türkiye'de ilk prototiplerinden birini geliştirmek için bir araya gelen KTÜ Makine, Elektrik ve Elektronik ile Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden 12 kişilik ekip, 6 aylık çalışma sürecinde ilk araçlarını tasarladı.

Ortahisar Belediyesinin de destekleriyle üst düzey hızlı ulaşım aracının prototipini hazırlayan gençler, fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisi kullanarak karbon salınımının sıfırlanmasını hedefliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılan gençler, "En İyi Takım Ruhu" ödülünün sahibi oldu.

Bundan sonraki süreçte Hyperloop projesinde kullanılacak alt sistemleri geliştirerek şirketleşmek isteyen gençler, ulaşımın daha hızlı, verimli ve çevre dostu olmasını sağlamayı, trafik sıkışıklığını azaltarak şehirlerdeki ulaşım sorununa çözüm sunmayı amaçlıyor.

"HYPERLOOP PROJESİ ULAŞIM VE TAŞIMACILIK ALANINDA BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

Projenin yürütücülerinden KTÜ Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Abdulkadir Güneş, AA muhabirine, Hyperloop'un vakumlanmış tünelde hareket edebilen hızlı bir tren olduğunu söyledi.

Hyperloop projesinin 2013'te Elon Musk tarafından duyurulduğunu belirten Güneş, "Saatte 1200 kilometre hıza ulaşabiliyor. Biz de bunun prototipini geliştirmeye çalışıyoruz. Yani en doğru sistemi, en iyi şekilde uygulamak için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Güneş, TEKNOFEST kapsamında Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın ilkinin 2022'de düzenlendiğini, bu yarışmaya takım olarak 2023'te katılarak ödül aldıklarını aktardı.

Hyperloop projesinin ulaşım ve taşımacılık alanında büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Güneş, "Vakumlu tüneller ve gelişmiş itki sistemleri sayesinde inanılmaz hızlara ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

"İSTANBUL-TRABZON ARASI 45 DAKİKAYA DÜŞEBİLECEK"

Güneş, aracın düşük güç verimiyle yüksek hızlara ulaşabildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Eğer bu proje gelecekte hayata geçerse İstanbul-Trabzon arası 45 dakikaya düşebilecek. Bu proje asıl olarak iki metropol arasındaki insanları hızlı bir şekilde taşımaya, ulaşıma katkı sağlayacak. Alt sistemleri geliştirerek yarın hayata geçirilirse Türkiye'deki bir şirket olarak bu projeye ön ayak olabilmeyi amaçlıyoruz. Ekip olarak projeyi daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Hyperloop projesi, fosil yakıtların aksine elektrik enerjisini kullandığından dolayı dünyada sera gazı salınımını sıfırlamayı hedeflemektedir. Biz de takım olarak Hyperloop projesinin ülkemizde ilk prototiplerinden birini geliştirmek için yola koyulduk. Amacımız Türkiye'de öncü olmak."

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