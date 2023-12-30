TEKNOFEST'te ödül aldı: Seri üretimi başladı

Çalışmalarını Van'da sürdüren İranlı girişimci Hassan Mohammadi, evlerdeki güvenliği artırmak, insanların kendilerini güvende hissetmesini sağlamak amacıyla "GSM ve elektromanyetik dalgalar ile hareket algılayan ve hava parametreleri ölçen alarm cihazı" tasarladı.

Ampul şeklinde ve kablosuz olan cihaza, elektromanyetik dalgalarla duvarların arkasındaki hareketleri bile algılama özelliklerini yükleyen Mohammadi'nin projesi, bu yıl düzenlenen TEKNOFEST'te, ISIF2023 yarışmasında ödüle layık görüldü.

Düşük hava kalitesi, doğal gaz ve su kaçağını tespit ederek ev sahibinin cep telefonuna iletme özelliği de bulunan cihaz, Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilciliği ile Anadolu Buluşlar ve Buluşturucular Derneği Doğu Anadolu Temsilciliğinin destekleri ile Van'da üretilmeye başlandı.

İpekyolu ilçesindeki atölyede seri üretimi yapılan alarm cihazının, birçok ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

- "TÜRK MARKASI OLARAK DÜNYA PİYASASINA SUNACAĞIZ"

Mohammadi, AA muhabirine, CE ve ISO belgeleri alınan alarm cihazının, özellikleriyle insanlara güven verdiğini söyledi.

Cihazın, benzerleri gibi sensöre ihtiyacının olmadığını belirten Mohammadi, şu bilgileri paylaştı:

"En küçük, kablosuz çok amaçlı alarm sistemi. SMS ile çalışıyor. Bu ürünü diğer alarm sistemlerinden farklı kılan özelliği, sensöre ihtiyacının olmaması. Hareket algılamayı elektromanyetik dalgaları ile yapıyor. Duvar arkasındaki hareketi bile algılama avantajı var. Gaz ve su kaçağını da cep telefonu ile ev sahibine bildiriyor. Düşük hava kalitesi uyarısında da bulunuyor. Hareket yarı çapını 20 metreye kadar ayarlayabiliyor. 10 metreye kadar dinleme sistemine sahip. Kablo ve uzmanlara ihtiyaç duyulmadan kurulabilir. Android ve iOS yazılımı var. Bu ürünü Van'da üretmeye başladık. Türk markası olarak dünya piyasasına sunacağız."

- "BU ÜRÜN TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILIYOR"

Dünya Mucitler Federasyonu Türkiye Temsilcisi Dr. Mehrdad Fojlaley, girişimcilik ekosisteminde girişimcilere destek verdiklerini ve piyasaya girmelerine yardımcı olduklarını dile getirdi.



Fojlaley, şunları kaydetti:

"Proje, bu yıl TEKNOFEST'e katıldı ve madalya kazandı. Şu anda Van'da üretimine başlandı. Türk markası olarak dünyaya pazarlanacak ve ülkeye döviz kazandıracak. Türkiye, teknoloji ve girişimcilikte çok ilerlemiş. Bu ürün, Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Uluslararası patente sahip. Projeler piyasaya sürülmeden önce uzmanlarımızın değerlendirme aşamalarından geçiyor. Eğer katma değeri, inovasyon puanları yüksek olursa uzmanların desteği ve danışmanlığı ile belgelendiriliyor. Belgelendirme ve Ar-Ge sonrasında piyasaya sürülüyor."

Cihazın elektromanyetik dalgalarla hareketleri algıladığını ve sensöre ihtiyaç duyulmadığını anlatan Fojlaley, şöyle devam etti:

"Duvarın arkasındaki hareketi bile algılıyor. Hırsız bir alana girdiği zaman diğer cihazların sistemini, kızılötesi sensörlerin kablosunu keserek iptal edebiliyor. Bu sistem dalga ile çalışıyor ve iptal etme şansı yok. Hatta elektrik kesildiği zaman pille çalışıyor. Ayrıca hareketin yanı sıra gaz ve su kaçağını, uygulama üzerinden mekan sahibine bildiriyor. Türkiye'de patent çalışmalarımız sürüyor ama uluslararası patenti onaylanmış. CE ve ISO belgesi alındı. Gerekli belgeleri almaya devam ediyoruz."