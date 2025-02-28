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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST'te Yeni Bir Heyecan! İnsansız Kara Aracı Yarışması İçin Başvuru Zamanını Kaçırmayın

TEKNOFEST, teknoloji ve inovasyon dünyasında çıtayı bir adım daha yükseltiyor! Ayakları yere basmayan festivale bu yıl yeni bir yarışma kategorisi daha eklendi. Aselsan yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Kara Aracı Yarışması, insansız kara araçlarının, zorlu savaş koşullarında gerçekleştireceği görevlerin simülasyonunu parkur ortamında denemek için tasarlanmış bir platform sunuyor.

28 Şubat 2025 Cuma 14:51 - Güncelleme:
TEKNOFEST'te Yeni Bir Heyecan! İnsansız Kara Aracı Yarışması İçin Başvuru Zamanını Kaçırmayın
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İnsansız kara araçlarının, ateş desteği gibi kritik görevleri de yerine getirerek, harp koşullarındaki olayları başarıyla gerçekleştirebilmesi amacıyla düzenlenen yarışmada katılımcı ekipler, araçlarını uzaktan kontrol, yarı-otonom ve tamamen otonom modlarında yönetebilecekler. Aracın yönlendirilmesi, seyrüsefer algoritmaları, arka planda çalışan yazılımlar ve araç üzerindeki algılayıcılardan elde edilen verilerin entegrasyonu ile sağlanacak. Bu süreç, yarışmaya katılan ekiplerin araç dinamiği, mekanik üretim, elektronik tasarım, yazılım geliştirme, sistem seviyesi düşünme, sistem mimarisi ve sistem tümleştirme gibi alanlarda uzmanlık gerektiren yetkinliklerini sergilemelerine olanak tanıyacak.

İnsansız Kara Aracı Yarışması, multidisipliner bir yaklaşımı benimseyerek farklı disiplinlerin bir araya gelmesini teşvik ediyor. Ekiplerin, mekanik ve elektronik gibi alanlarda güçlü bir bilgiye sahip olması beklenirken, yarışmacıların sistem tümleştirme ve çeşitli mühendislik disiplinlerinde bilgi birikimiyle yarışmaya dahil olmaları gerekiyor.

TEKNOFEST'in yeni yarışması festivalin büyüyen vizyonunun bir parçası olarak, gençlerin mühendislik ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve ülkemizin savunma sanayisinde yerli ve milli projelere katkı sağlamak için onları cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Başvuruların 1 Mart tarihinde sona erdiği yarışmada birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 200 bin TL, üçüncülük ödülü ise 150 bin TL olarak belirlendi.

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