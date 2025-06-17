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Bilim-Teknoloji

Teknolojinin kalbi yeniden İstanbul'da atacak... TEKNOFEST 17-21 Eylül'de kapılarını açıyor!

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 12. kez kapılarını açıyor! 17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bugüne kadar toplamda 11 milyona yakın ziyaretçiye ilham veren TEKNOFEST, medeniyetler beşiği İstanbul'un eşsiz atmosferinde teknoloji ve inovasyon rüzgârları estirecek.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 10:50 - Güncelleme:
Teknolojinin kalbi yeniden İstanbul'da atacak... TEKNOFEST 17-21 Eylül'de kapılarını açıyor!
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Dünyanın dört bir yanından, bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş; geleceği hayal eden, tasarlayan ve gerçeğe dönüştüren gençleri buluşturan TEKNOFEST, bu yıl da inovasyon coşkusuyla İstanbul'da yeni rekorlara imza atarak dünyada büyük ses getirecek. 2025 yılında ilk olarak kardeş vatan KKTC'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'in bu yıl ikinci durağı ise İstanbul olacak. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

54 FARKLI YARIŞMASIYLA TEKNOLOJİ VE İNOVASYONUN KALBİ TEKNOFEST İSTANBUL'DA ATACAK!

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul'da, 54 ana ve 127 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak; dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek. Ayrıca yarışmacılara sunulan geniş malzeme desteği, projelerin daha ileri bir noktaya taşınmasına imkan tanırken, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, teknoloji geliştirme yolunda önemli adımlar atacak.

Öte yandan 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST İstanbul, teknoloji yarışmalarının yanı sıra birbirinden etkileyici etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında; nefes kesen hava gösterileri, çeşitli sergiler ve atölyeler, simülasyonlu deneyim alanları, planetaryum, fuar etkinlikleri, öğrencilere özel uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer alacak. Bu büyük heyecana ortak olmak ve detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

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