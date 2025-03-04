Teknoparklar girişimcilik potansiyelini artırıyor

Girişimcilerin işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine olanak sağlayan teknoparklarda, fiziksel altyapı, AR-GE ve inovasyon, hukuk, finans, mentörlük, globalleşme gibi pek çok destek yer alıyor.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Yıldız Teknopark olarak uluslararasılaşma konusunda adımlar attıklarını ifade etti.

750'den fazla firmaya ev sahipliği yaptıklarını bildiren Garip, Yıldız Teknopark'taki firmalarla bugüne kadar 2,5 milyar dolarlık ihracat geliri sağladıklarını, 2025 hedeflerinin ise bu rakamı 3,5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak olduğunu söyledi.

- "ERKEN AŞAMA GİRİŞİMLERİN YATIRIM ALMASINI KOLAYLAŞTIRACAK TEŞVİK MEKANİZMALARI OLUŞTURULMALI"

Garip, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, özellikle fintek, oyun, yapay zeka ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda global çapta başarı yakalamış girişimler olduğunu söyledi.

Ekosistemin sürdürülebilir şekilde büyümesi için daha fazla yatırım ve global entegrasyon gibi unsurların geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Garip, şunları kaydetti:

"Erken aşama girişimlerin yatırım almasını kolaylaştıracak teşvik mekanizmaları oluşturulmalı. Bunun yanı sıra, Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizin kritik teknolojilerde bağımsızlığını güçlendiren önemli bir yapı taşı olarak, bizlere güçlü bir ekosistem sunuyor. Teknoloji tabanlı girişimlerin gelişimini hızlandıran altyapılar sunarak, akademik bilgi birikimini ticarileştirmek, inovatif fikirleri rekabetçi iş modellerine dönüştürmek ve küresel pazarda yer edinmelerini sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz."

- "TÜRKİYE, BÖLGESİNDE GİRİŞİMCİLİK AÇISINDAN EN DİNAMİK VE YENİLİKÇİ ÜLKELERDEN BİRİ"

Garip, son yıllarda unicorn seviyesine ulaşan Türk teknoloji şirketlerinin ekosistemin geldiği noktayı gözler önüne serdiğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bölgesinde girişimcilik açısından en dinamik ve yenilikçi ülkelerden biri. Ancak bu ivmeyi sürdürülebilir hale getirmek ve küresel sahnede daha büyük bir oyuncu olmak için atabileceğimiz adımlar var. Öncelikle, yatırım ekosistemimizi daha da genişletmeliyiz. Girişim sermayesi fonları büyümeye devam ediyor ve yatırımcı ilgisi her geçen gün artıyor. Ülkemizin başarılı girişimcilerinin küresel pazarlarda yer almasını sağlamalıyız. Türk girişimciler artık sadece yerel pazara odaklanmıyor, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, ABD'den Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada iş yapıyor."

"Hızlandırma programları, ihracat teşvikleri ve uluslararası yatırımcılarla kurulan bağlar sayesinde bu süreç daha da hızlandırılacaktır." diyen Garip, şunlara dikkati çekti:

"Türkiye bugün güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip ve her yıl daha da ileriye gidiyoruz. Daha fazla yatırımcı çekerek, üniversitelerimizle sanayiyi daha güçlü bir şekilde entegre ederek ve küresel pazarlarda daha fazla yer alarak bu ekosistemi dünyanın en rekabetçi merkezlerinden biri haline getirme potansiyeline sahibiz. Gelecek inovasyona ve girişimciliğe yatırım yapan ülkelerin olacak ve Türkiye bu alanda iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor."

- YILIN İLK YARISINDA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KURULACAK

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da İTÜ ARI Teknokent olarak son yıllarda yereldeki başarılarını globale taşıyarak globalde de bir çekim noktası haline gelmek, İstanbul'u bir huba dönüştürmek için çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.

Teknoloji firmaları ve girişimciler için uygun ortam ve olanaklar sağlayarak, bugünün ve geleceğin teknolojilerini geliştirmelerine, ticarileştirmelerine ve global pazarlara açılmalarına destek verdiklerini anlatan Dikbaş, "380'den fazla teknoloji firması, 8 binden fazla personel ve 5 bin 700'ü aşkın kapsamlı AR-GE projesiyle teknoloji ve inovasyon ekosistemine katkı sağlamanın yanı sıra firmalarımızın 2 milyar doları aşan ihracat geliriyle ülke ekonomisi için katma değer yaratıyoruz." diye konuştu.

Dikbaş, teknokentte yer alan firmaların 2024'te ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 22 artırarak 135 milyon dolara yükselttiklerini belirterek, cirolarının ise yüzde 50 artarak 25 milyar liraya ulaştığını, 2025 için ise hedeflerinin ciro ve ihracatta iki kat büyüme olduğunu söyledi.

Yılın ilk yarısında girişim sermayesi yatırım fonunu kuracaklarını aktaran Dikbaş, "En büyük gayemiz girişimcilik ekosistemini beslemeye devam etmek. Kuracağımız fonu İTÜ ARI Teknokent'in dinamiklerine ve programlarına uygun şekilde planlamaya çalışıyoruz. Yalnızca son 2 yılda portföy girişimlerimize kendi kaynaklarımızla yaklaşık 500 bin dolar yatırım yaptık. Kurulacak fonumuzla birlikte ileriki dönemlerde daha fazla girişime daha çok yatırım yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE'NİN OYUN TEKNOLOJİSİ EKOSİSTEMİ ÇOK HIZLI BÜYÜYOR"

Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü Muhammed Kasapoğlu ise bu yıl teknoloji geliştirme bölgelerinde dijitalleşmenin, sürdürülebilirliğin ve küresel pazarda rekabet edebilirliğin öncelikli olacağı bir dönem beklendiğini dile getirdi.

Startup ve AR-GE firmalarının büyüme süreçlerine destek vererek, nitelikli iş gücünün artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Kasapoğlu, "Bu kapsamda, özellikle kreatif teknolojiler ve sağlık teknolojileri alanında yetenekli girişimcileri ekosistemimize dahil ederek yeni iş imkanları oluşturmayı amaçlıyoruz. Girişimciler için geliştirilen eğitim ve mentörlük programlarıyla startupların ekiplerini büyütmelerine destek olmaya devam edeceğiz. AB fonları ve uluslararası projeler alanında Horizon projelerine dahil olarak girişimcilerin uluslararası pazarlarda yer almasını teşvik edeceğiz. Bu projeler, Türkiye'deki girişimlerin uluslararası bilinirliğini artırmayı ve AB fonlarından yararlanmayı hızlandıracak." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Teknokent bünyesinde 160'ı aşkın AR-GE firmasının, 350'den fazla da AR-GE projesinin mevcut olduğunu kaydederek, "Aynı zamanda 50'den fazla kuluçka, 110'dan fazla mezun kuluçka firmamız ve 250'den fazla patentimiz bulunuyor. Bugüne kadarki toplam ihracat tutarımız 250 milyon dolardan fazla. Bu yıl hedefimiz 140 milyon doları buluyor." dedi.

Türkiye'de yatırım ortamının iyi bir şekilde geliştiğini dile getiren Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Yüksek sayıda Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulmuş durumda ve kurulmaya devam ediyor. Artık startupun seçim yapabileceği bir ortam bulunuyor. Startup ekosistemi de teknoloji gibi çok çabuk değişiyor ve gelişiyor. Türkiye'nin oyun teknolojisi ekosistemi çok hızlı büyüyor. 2025'te ise 1 milyar dolarlık bir yatırımın gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Şu anda Türkiye'de 7 unicorn var. Bunlardan 2'si oyun alanında. Önümüzdeki 10 yıl içinde oyun teknolojisinde en az 5 unicorn daha çıkaracağımızı düşünüyoruz."