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Bilim-Teknoloji

Telefon ve bilgisayar nasıl dezenfekte edilir? Cep telefonu ve bilgisayar nasıl temizlenir?

Koronavirüs salgını sonrası kişisel hijyen ve dezenfektenin kritik önemi arttı. Bununla birlikte cep telefonlarının ve kişisel bilgisayarların nasıl temizlendiği merak konusu oldu. Vatandaşlar 'Cep telefonları ve bilgisayar nasıl temizlenir?' konusunu araştırmaya başladı. Peki koronavirüse karşı cep telefonlarını ve bilgisayarı dezenfekte ederken nelere dikkat edilmeli? İşte telefon ve bilgisayar temizliği ile ilgili detaylar.

03 Nisan 2020 Cuma  15:19 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 15:19
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle Türkiye’de de alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Uzmanlar özellikle bugünlerde kişisel hijyenin önemine dikkat çekiyor. Kişisel eşyaların temizliği bu noktada çok önem taşıyor. Peki telefonlar ve bilgisayar nasıl dezenfekte edilir? İşte cep telefonları ve bilgisayar temizliğine dair merak edilenler...

Koronavirüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu süreçte kişisel eşyaların temizliğine daha çok önem göstermek gerekiyor. Bu nedenle elimizden düşmeyen cep telefonları ve sürekli kullanılan bilgisayarların temizlik ve hijyen açısından daha dikkatli kullanılması gerekiyor. Gündelik hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonlar ve bilgisayarlar virüs ve bakterilerin barınmasında büyük risk oluşturuyor.

TELEFON VE BİLGİSAYAR NASIL DEZENFEKTE EDİLİR?

Koronavirüs salgını ile birlikte cep telefonlarının nasıl temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi konusu da artık giderek daha fazla önem kazanıyor. İşte uzmanlara göre cep telefonlarını ve bilgisayarları dezenfekte ederken dikkat edilmesi gereken noktalar…

1- Öncelikle telefon ve bilgisayar şarj halinde değilken kapatıp varsa telefonun kılıfı çıkarılır.

2- Mikrofiber bez, su ve evde kullanılan sabunla ıslatılır.

3- Nazikçe telefonun ve bilgisayarın ekranı bu nemli bezle silinir. Bilgisayarın klavyesi yine aynı şekilde temizlenir. İlk etapta bilgisayar klavyesinin tozu elektrikli süpürgeyle düşük çekiş gücünde temizlenir.

4- Silme işlemi yaparken cihazların giriş çıkış yerlerine dikkat edilmelidir.

5- Son olarak telefonunuzu ve bilgisayarınızı temiz bir mikrofiber bezle kurulayın.

6- Uzmanlar, telefon ve bilgisayar temizliğinde; kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.

Bu işlemi her gün yaptığınızda virüs ve bakterilerin telefon ve bilgisayarda barınmasını önleyip dezenfekte bir şekilde kullanabilirsiniz.

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