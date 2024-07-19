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Bilim-Teknoloji

Telefonunda bu uygulamalar olanlar dikkat: Banka hesaplarınız çalınabilir!

Akıllı cep telefonlarınıza indirdiğiniz bazı uygulamalar hiçte masum olmayabilir. Bu uygulamalar telefonda bulunduğu sürece dolandırıcıların banka hesap bilgilerinize erişebileceği bir araç haline gelebiliyor. İşte telefonunuzdan hemen silmeniz gereken o uygulamalar...

19 Temmuz 2024 Cuma 18:00 - Güncelleme:
Telefonunda bu uygulamalar olanlar dikkat: Banka hesaplarınız çalınabilir!
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Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte dolandırıcıların metotları da giderek sofistike bir hal aldı. Artık teknolojik yenilikleri kullanarak, banka hesaplarına kadar birçok bilgiye erişebilen dolandırıcı sayısı artıyor. Bu nedenle özellikle günlük hayatta en sık kullandığınız veya kullanmadığınız ancak telefonlarınızda hali hazırda duran uygulamalara da dikkat etmek büyük önem taşıyor.

GİZLİLİK ENDİŞELERİNE DE YOL AÇABİLİYORLAR

Son zamanlarda yaygınlaşan bazı uygulamalar dolandırıcılar için yeni bir hedef haline geldi. Bu uygulamalar genellikle reklamlar ve izleme yazılımları ile dolu olup, cihaz performansını olumsuz etkileyebilirken, gizlilik endişelerine de yol açabiliyorlar.

Uzmanlar, akıllı telefonlara indirilen her uygulama konusunda dikkatli olunması için uyarılarda bulunuyor. Özellikle Android telefonlarda kullanılan 12 uygulama için yapılan açıklamalarda, kullanıcıların kredi ve banka kartı bilgilerine erişebilecekleri belirtiliyor. Bu durum, uygulamaların bilinçsizce indirilmesi durumunda ciddi güvenlik riskleri oluşturabiliceği söyleniyor.

İşte, telefonunuzda varsa hemen silmeniz gereken 'sızma' uyarısı verilen o uygulamalar...

High

Speed Camera

Smart Task Manager

Flashlight+

K-Dictionary

Quick Note

Currency Converter

Joycode

EzDica

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