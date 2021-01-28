Facebook bünyesindeki WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.
WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Telegram, WhatsApp kullanıcılarının bir hayli işine yarayacak bir özelliğe kavuştu.
NTV'nin haberine göre, artık WhatsApp kullanıcıları Telegram'a geçerken sohbet geçmişlerini de taşıyabilecek.
1- iPhone veya Android telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın.
2- WhatsApp uygulamasından Telegram’a taşımak istediğiniz sohbeti açın.
3- WhatsApp'taki grup veya kişi sohbetinin adına tıklayın. Açılan menüden sohbeti dışarı aktar seçeneğine tıklayın.
4- Sohbetlerinizi dilerseniz fotoğraf ve videoları dahil ederek aktarabilirsiniz. Bu ekrandan medyasız ya da medyayı dahil et seçeneklerinden dilediğinizi seçin.
5- Bu işlemden sonra karşınıza gelecek olan paylaş menüsünden ise Telegram uygulamasını seçin.
6- Sohbet geçmişlerinizi aktarmak istediğiniz Telegram sohbetini seçin.
7- Açılan ekrandan İçe Aktar seçeneğini seçin.