star.com.tr 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:41 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 21:41

Çin menşeli China Telecom ve Guodun Quantum şirketleri kuantum aramalarını destekleyen bir akıllı telefon projesi geliştiriyor.



Çinli telefon operatörü China Telecom ve Guodun Quantum'un, güvenli kuantum aramalarını destekleyen bir akıllı telefon ortak projesinde birlikte çalıştığı bildirildi. Üretilecek cihazın, kitlesel tüketiciye hedef alacağı iddia ediliyor. Kuantum teknolojisine sahip akıllı telefonun bu sene sonunda veya 2021'in başında piyasaya sürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Teknoloji analistleri, piyasaya sürülecek yeni cihazın sektörde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu vurgularken, cihazın özellikle gizlilik konusunda ses getireceğini ve pazarda Çin'in elini daha da güçlendireceğine inanıyor.

Çin'in 5G kapasitesine tamamen hakim olmadan kuantum iletişimini kullanmaya başlaması durumunda, telekomünikasyon pazarında yeni bir sayfanın açılacağı öngörülüyor.



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