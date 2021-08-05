5 Ağustos 2021 Perşembe 19:00 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 22:35

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) katıldığı bir programda HÜRJET projesi hakkında son gelinen aşamalardan bahsetti.

Kotil, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET'in 2022 yılı başında yer testlerine başlayacağını açıkladı. Yer testlerini takip eden süreçte yine 2022 yılında ilk uçuşun gerçekleştirileceğini aktaran Kotil, 18 Mart 2023 tarihinde HÜRJET'in daha olgun bir şekilde uçuş icra edeceğini söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk jet eğitim uçağının ise 2025 yılında teslim edileceğini dile getiren Kotil, silahlı versiyonuna (HÜRJET-C) yönelik çalışmaların 2027 yılına kadar sürebileceğini ifade etti.

'HÜRJET'İN DETAY PARÇALARI VE MONTAJ TAKIMLARI TEZGÂHLARDAKİ YERİNİ ALDI'

HÜRJET'in çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG ANADOLU'ya konuşlandırılmasına yönelik soruya Kotil, çalışmaların devam ettiğini belirterek "HÜRJET stall hızı düşük bir uçak olacağından TCG Anadolu'ya inmesi mümkün, stall hızını değiştirmek gerekiyorsa da kanat yapısında da bir değişiklik yapılması gerekir" açıklamasında bulundu.

Kritik Tasarım Gözden Geçirme faaliyetleri tamamlanan HÜRJET'in detay parçaları ve montaj takımları tezgâhlardaki yerini aldı. 2021 yılı içinde montaj sürecinin olgunlaşması, hava aracının "ete kemiğe bürünmesi" bekleniyor.

Üzerinde çalışılması planlanan konfigürasyonlar; Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi, Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği), Eğitimlerde Karşıt Kuvvet Görevi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız), Akrobatik Gösteri Uçağı, Uçak Gemisi Uyumlu Uçak olarak belirtiliyor. Proje kapsamında iki adet uçabilir prototip uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir adet statik ve bir adet yorulma test uçağı üretilmesi planlanıyor.

Ön Tasarım Fazı tamamlanmadan önce uçağın aerodinamik yüzeyinin doğrulanması için Statik-1 rüzgâr tüneli testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu süreçte öncelikle Prototip-1 uçak için konfigürasyon belirlenerek, tüm sistem tedarikçileriyle toplantılar düzenlendi. Sistem yerleşim çalışmaları hızlandırılarak, uçak yapısı oluşturulmaya başlandı. Kritik tasarım ve analiz faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, 2021 Şubat ayı sonunda Kritik Tasarım Fazı başarıyla tamamlandı.

'PARÇALARIN YÜZDE 80'İ YERLİ YARDIMCI SANAYİDE ÜRETİLECEK'



Ocak 2021'de başlayan detay parça teknik resim yayımlama faaliyetleri Kritik Tasarım Fazı tamamlandıktan sonra hızlandırıldı. Faaliyetlerin Mayıs 2021'de tamamlanması hedefleniyor. Teknik resimleri yayımlanan parçalar ise TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Genel Müdür Yardımcılığı tarafından öncelikli olarak yardımcı sanayide üretilmeye başlandı. Bu kapsamda üretilecek parçaların, yaklaşık yüzde 80'inin yerli yardımcı sanayi firmaları tarafından, yüzde 20'lik kısmının ise TUSAŞ tarafından üretilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 500 TUSAŞ personelinin görev yaptığı projenin takım tasarım faaliyetlerinin tamamlanma oranı yaklaşık yüzde 66'ya ulaşarak, üretime başlandı. İlk montaj takımı (assembly tool) kurulumunun devam ettiği belirtildi. Ağustos 2021 tarihi itibariyle komponent seviyesi montajın başlatılması ve Mart 2022'ye kadar tamamlanması hedefleniyor. Ardından Son Nihai Montaj (Final Assembly Line) ve Yer/Uçuş Test faaliyetlerinin TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcılığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

HÜRJET JET EĞİTİM VE HAFİF TAARRUZ UÇAĞI



HÜRJET, 1.2 Mach azami hız ve 45,000 ft azami irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak ve son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.

HÜRJET'in 2721 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacak.

HÜRJET'in prototip üretimi ve yer testleri aşamalarının tamamlanmasının ardından ilk uçuşunun 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.