Termal kameraların tespit edemediği askeri kıyafet tasarlayacaklar

IHA 11 Şubat 2022 Cuma 09:48 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 09:49

Ege Üniversitesi ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı ve Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Taner Özgüney'in "Orta ve Uzun Dalga Kızılötesi Bölgesinde Tespit İmkanı Azaltılmış Askeri Kamuflaj Yapılarının Geliştirilmesi" projesi, TEYDEB 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Prof. Dr. Özgüney'i makamında ağırlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri tarafından yürütülen projeler, desteklenmeye devam ediyor. Ayrıca Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezimiz, hem ordumuzun hem de emniyet mensuplarımızın giysi ve teçhizatlarına yönelik pek çok çalışma yürütüyor. Prof. Dr. Arif Taner Özgüney hocamızın yürüttüğü proje ile termal kameraya karşı kamuflaj sağlayan kıyafet geliştirilmesi planlanıyor. Hocamızı ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Projenin amacını anlatan Prof. Dr. Arif Taner Özgüney, "Orta ve Uzun Dalga Kızılötesi Bölgesinde Tespit İmkanı Azaltılmış Askeri Kamuflaj Yapılarının Geliştirilmesi isimli projemizde askeriyede görüntüleme sistemlerinden biri olarak kullanılan termal kameralara karşı kamuflaj sağlayan askeri personel kıyafeti geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda, düşük emistivite değerine sahip, vücut sıcaklığını tekstil yüzeyi içerisine absorblayarak personel güvenliği ve konforunun sağlanabileceği, termal kameralar tarafından tespit imkanı azaltılmış askeri ürünler ortaya çıkarmayı planlıyoruz. Projemiz, TEYDEB 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a ve üniversite üst yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.