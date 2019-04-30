Mühimmat taşıyarak kendini patlatabilen 'Fedai-B' adını verdikleri helikopteri tasarladılar

KSÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri Eray Sakarya, Akif Kavan ve Ener Tarakçı, 500 liraya keşif ve gözlem yapabilen, mühimmat taşıyarak kendini patlatabilen "Fedai-B" adını verdikleri helikopter tasarladı.

Başta terörist hedefler olmak üzere askeri alanda kullanılabilecek insansız helikopter, otonom ya da pilot tarafından kontrol edilebiliyor.

Askerin görüşünün ya da erişiminin zor ve tehlikeli olduğu bölgeler için tasarlanan insansız helikopter, havadan keşif, gözlem ve taşıdığı 200 gram patlayıcı sayesinde, istenilen durumlarda intihar dalışı yaparak terör hedeflerini havaya uçuracak.

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. işbirliğinde, TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen "8. Ar-Ge Proje Pazarı"nda sergilenen "insansız helikopter prototipi", ilgi görüyor.

Öğrencilerden Eray Sakarya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin havadan keşif ve gözetleme yapabilmesi için mini bir helikopter tasarladıklarını söyledi.

- "ASKERLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ADINA"

Projenin özellikle terörist hedeflere yönelik olduğunu dile getiren Sakarya, mağara ve engebeli arazilerde teröristlerin üzerinde bombayla kendini feda edebilecek helikopterin, daha maliyetli füzeler yerine düşük ücretlerle terör yuvalarını imha etmiş olacağını söyledi.

Sakarya, adını "Fedai-B" koydukları helikopterin de 500 lira bütçeyle hazırlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şu an maksimum uçuş süresi 5 dakika. 40 santim uzunluğunda tasarladığımız bu prototip 200 gram ağırlık taşıyabiliyor. İstenildiği durumlarda bomba çıkartılarak havadaki uçuş süresi artırılabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunun drone versiyonu var, fakat bunu helikopter şeklinde tasarladık ki havada hedefin gözünden görünen uçuş silüeti daha düşük olsun. Drone sesli ama bunda o ses yok. Askerlerin girmesinin tehlikeli olabileceği yerlerde bu helikopter kullanılarak askerlerimizin güvenliğini sağlamak adına böyle bir şey tasarladık. Bunu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterine sokmak en büyük hedefimiz."