Tesla Model Y'nin 7 kişilik seçeneği geri döndü: Peki, gerçekten kullanışlı mı?

Tesla, uzun süredir beklenen 7 kişilik Model Y seçeneğini ABD pazarında yeniden kullanıcıların beğenisine sundu. Elektrikli SUV segmentinde önemli bir yere sahip olan Model Y, 2026 yılı için yapılan güncellemelerle birlikte hem ailelerin hem de geniş iç hacim arayan kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirket, yeni modelle birlikte özellikle üçüncü sıra koltuk seçeneği ve iç mekânda yapılan değişikliklerle dikkat çekiyor. Bu hamleyle Tesla, ABD'deki elektrikli araç pazarında rekabeti bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor.

ABD'de 7 kişilik Tesla Model Y yeniden satışta

Tesla, 2019 yılında Model Y'yi tanıttığında, isteğe bağlı olarak 7 kişilik üçüncü sıra koltuk seçeneğini de duyurmuştu. Ancak bu özellik, zaman içinde farklı pazarlarda çeşitli nedenlerle kaldırılmıştı. ABD'de 2025 başında yapılan tasarım değişikliğiyle birlikte üçüncü sıra seçeneği ortadan kalkmıştı. Şirket, geçtiğimiz yıl potansiyel müşterilerine gönderdiği bir e-posta ile 7 kişilik Model Y'nin geri döneceğini müjdelemişti. Nihayet, altı aylık bir bekleyişin ardından bu seçenek ABD'deki çevrimiçi konfigüratörde yeniden sunulmaya başlandı. 2.500 dolarlık ek ücretle alınabilen bu seçenek, yalnızca Premium Tüm Tekerlekten Çekişli Uzun Menzil Model Y ile birlikte tercih edilebiliyor. Tesla'nın sunduğu bu yeni seçenek, özellikle geniş aileler ve daha fazla yolcu kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Ancak, üçüncü sıra koltukların boyutları ve sunduğu alan, özellikle yetişkinler için sınırlı kalmaya devam ediyor. Tesla Model Y'nin bu yeni versiyonu, ABD pazarında aile odaklı elektrikli SUV arayışında olanlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Model Y 2026 güncellemeleri ve iç mekân değişiklikleri

Tesla, model yılı güncellemeleri konusunda genellikle büyük değişiklikler yapmasa da, 2026 yılı için Model Y'de dikkat çekici bazı yenilikler sundu. Özellikle Premium versiyonlarda yapılan bu güncellemeler, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor. Öncelikle, 20 inçlik Helix tasarımlı jantlar artık koyu gri renkte sunuluyor ve bu değişiklik araca daha sportif bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, Model Y Premium'un iç mekânında artık siyah tavan döşemesi kullanılıyor. Önceki modellerde yer alan açık renkli döşemenin yerini alan bu yeni tasarım, iç mekânda daha bütünlüklü ve modern bir atmosfer yaratıyor. Tesla'nın Çin'de Model YL ve Model Y Performance modellerinde tanıttığı 16 inçlik, yüksek çözünürlüklü ekran ise artık Premium Model Y'de de standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra, aracın amblemi de krom yerine siyah renkte tasarlanmış. Tüm bu değişiklikler, Model Y'nin hem dış görünümünde hem de iç mekânında daha modern ve şık bir izlenim bırakmasını sağlıyor. Tesla, bu güncellemelerle birlikte kullanıcıların beklentilerine daha iyi yanıt vermeyi amaçlıyor.

Üçüncü sıra koltukların pratikliği ve kullanıcı yorumları

Model Y'nin 7 kişilik seçeneğinin ABD'de yeniden sunulması, birçok aile için önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak, üçüncü sıra koltukların sunduğu alan ve konfor, özellikle yetişkin yolcular için tartışmalı olmaya devam ediyor. Tesla'nın 2021 yılında Çin'de tanıttığı Model YL'de, ikinci sırada kaptan koltukları ve uzatılmış aks mesafesi sayesinde daha geniş bir iç alan sunulmuştu. Ancak ABD'de satışa sunulan 7 kişilik Model Y'de bu tür bir aks mesafesi artışı bulunmuyor. Bu nedenle, üçüncü sıradaki koltuklar daha çok çocuklar için uygun bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Tesla'nın bu tercihi, aracın genel kompakt yapısını koruma isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcılar, yeni siyah tavan döşemesinin iç mekânda daha kaliteli bir his yarattığını ve aracın genel atmosferini olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Ancak, üçüncü sıra koltukların pratikliği konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bazı kullanıcılar, bu alanın kısa mesafeler için çocuklar açısından yeterli olduğunu, ancak uzun yolculuklarda konforun sınırlı kaldığını ifade ediyor.

Elektrikli SUV pazarında Tesla'nın konumu ve gelecek beklentileri

Tesla, Model Y'nin 7 kişilik seçeneğini ABD pazarında yeniden sunarak, elektrikli SUV segmentindeki rekabet avantajını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirket, özellikle ailelere ve fazla yolcu kapasitesine ihtiyaç duyan kullanıcılara hitap eden bu yenilikle, pazar payını artırmayı amaçlıyor. Model Y'nin Premium versiyonunda yapılan güncellemeler, hem estetik hem de teknolojik açıdan kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor. Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'de tanıtılan Model YL'nin ABD pazarına 2026'nın sonlarından önce gelmeyeceğini veya belki de hiç gelmeyeceğini belirtmişti. Bu nedenle, ABD'deki kullanıcılar için mevcut 7 kişilik Model Y seçeneği, kısa vadede en ulaşılabilir geniş hacimli elektrikli SUV olarak öne çıkıyor. Tesla'nın bu adımı, markanın yenilikçi yaklaşımını ve müşteri taleplerine hızlı yanıt verme yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Sonuç olarak, Tesla'nın ABD'de 2026 Model Y için sunduğu 7 kişilik versiyon ve yapılan güncellemeler, elektrikli SUV pazarında markanın iddiasını güçlendiriyor. Üçüncü sıra koltukların sunduğu alanın sınırlı olması bazı kullanıcılar için dezavantaj olarak görülse de, yeni iç mekân tasarımı ve teknolojik yenilikler Model Y'yi segmentinde öne çıkarıyor. Tesla, bu hamleyle hem mevcut kullanıcılarını memnun etmeyi hem de yeni müşteriler kazanmayı hedefliyor.