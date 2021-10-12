Teslimatlar sürüyor! SSB Başkanı Demir böyle duyurdu: Her geçen gün daha da güçlendiriyoruz

12 Ekim 2021 Salı 14:21 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 14:21

Türkiye, katmanlı hava savunma sistemini geliştirmeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden ASELSAN tarafından geliştirilen Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin TSK'ya yeni teslimatlarının sürdüğüne dair paylaşımda bulundu.



Demir, söz konusu paylaşımında, "Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında ürettiğimiz Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin TSK'ya yeni teslimatlarını sürdürdük" ifadelerini kullandı.

ATEŞ İDARE CİHAZI (AİC)

ASELSAN tarafından üretilen Ateş İdare Cihazı (AİC) Takımı, kritik tesisler ile sabit askeri birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla en güncel teknolojiye dayalı bir alçak irtifa hava savunma çözümü sunuyor. Tipik AİC takımı 1 adet Ateş İdare Cihazı (AİC), 2 adet 35mm Modernize Çekili Top ve 1 adet Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Fırlatma Sistemi'nden oluşuyor.

35 MM MODERNİZE ÇEKİLİ TOP

ASELSAN tarafından yapılan modernizasyon çalışmaları ile TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenilenmekte; söz konusu toplar güncel teknolojiyi kullanan etkin bir alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunuluyor. Modernizasyon çalışmaları kapsamında toplara Parçacıklı Mühimmat atma yeteneği kazandırılmakta ve topların atış ve komuta kontrollerinin Ateş İdare Cihazı (AİC) tarafından gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

MODERNİZE ÇEKİLİ TOPLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ;

2 x 35 mm hava savunma topu ile 2 x 550 atım/dk (toplam 1100 atım/dk) atım hızı

3 farklı mühimmat tipi kullanabilme: 35 mm Parçacıklı Mühimmat, HEI, TP-T

Entegre Güç Ünitesi

Geliştirilmiş Kullanıcı Arayüzleri

Alçak Gerilim Beslemeli Donanımlar

Güç Ünitesi kapandığında kısa süreli operasyona devam etmeyi sağlayan Akü grubu

Harici güç beslemesi ile çalışabilme

Havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı üstün performans sağlayan; servo-kontrol, eyleyici, güç dağıtım ve atış kontrol alt sistemleri