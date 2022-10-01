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Bilim-Teknoloji

Testler devam ediyor! Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bu odadan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu çıkacak!' paylaşımında bulundu.

1 Ekim 2022 Cumartesi 07:20 - Güncelleme:
Testler devam ediyor! Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu için çalışmalar devam ediyor.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Varank, "Bu odadan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu çıkacak! Adaylarımız, düşük atmosfer basıncı maruziyetine hazırlık için 25 BİN FEET irtifa basıncında testlere tabi tutuldu. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ülkemizi temsil edecek milli kahramanımızın zorlu seçim süreci devam ediyor." diye yazdı.

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