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Bilim-Teknoloji

Testleri tamamladı! Milli 5G ürünleri için geri sayım başladı

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, 5G'ye uyumlu baz istasyonlarının üretimine ilişkin hazırlık aşamasında olduklarını ve bu ürünlerle ilgili belirli testleri tamamladıklarını belirtti.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 13:58 - Güncelleme:
Testleri tamamladı! Milli 5G ürünleri için geri sayım başladı
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Türkiye'nin yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda ürünlerini sergiledi.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak 2017'den beri milli baz istasyonu üretimi yaptıklarını ifade ederek, 4,5G'de ürettikleri baz istasyonlarıyla ülke çapında 3 bini aşkın noktada hizmet verdiklerini anlattı.

Kömürcü, milli 5G konusunda da çalışmaya başladıklarını dile getirerek, "5G'ye uyumlu baz istasyonlarının üretimine ilişkin hazırlık aşamasındayız, bu ürünlerle ilgili belli testleri tamamladık. Türkiye'nin nihai takvimine göre biz de operatörlerimize hizmet sunmak üzere 5G hazırlıklarını sürdürüyoruz." dedi.

Kömürcü, fuarda sergilenen ürünler hakkında da şu bilgileri verdi:

"Fuarda sergilenen UYGAR podu marifetiyle altyapısı olmayan, doğal afetlerin yaşandığı yerlerde, acil durumlarda belli ihtiyaçlar doğrultusunda iletişim ihtiyacını karşılayacağız. ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) için hazırlanan UYGAR'ın, uçan network çözümü sayesinde altyapısı olmayan noktalarda, cep telefonları için baz istasyonu servisini 21 bin feetten, 2,5 kilometreyi aşkın bir alana, 20 saat süreyle İHA'nın uçuş süresi boyunca vermek mümkün. Dolayısıyla altyapısı olmayan, deprem gibi doğal afetlerin yaşandığı yerlerde, acil durumlarda belli ihtiyaçlar doğrultusunda iletişim ihtiyacını karşılayacağız."

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