Threads uygulaması açıldığı andan itibaren milyonlarca kullanıcıya erişti. Elon Musk'ın Twitter'a tweet görüntüleme sınırlaması getirmesinin ardından Instagram ve Facebook'un kurucu şirketi Meta, alternatif platform olarak Threads'i kullanıma sundu. Peki Threads ne demek? Threads Instagram nedir, nasıl kullanılır? İşte uygulama hakkında detaylar

THREADS NE DEMEK?



Instagram Threads, Twitter gibi mikroblog yazılar paylaşılabilen bir sosyal medya platformudur. Threads'in kelime anlamı iş parçacığı demektir. İş parçacığı, bilgisayar biliminde bir işin eş zamanlı olarak işlenen her bir bölümüdür. İş parçacığı ve işlem arasındaki fark bir işletim sisteminden diğerine değişmekle birlikte genel olarak iş parçacığının oluşturuluşu ve kaynakların paylaşılmasıdır.

Thread kısaca iplik, iplik geçirmek, arasından geçirmek anlamına geliyor. İnstagram Threads; birbirine bağlı mesajlar, zincirleme mesajlar olarak nitelendirilebilir.

Instagram'da onaylı hesabı olan kişiler hesaplarını eşleştirerek aynı hesaplarını Threads'te de onaylı bir biçimde kullanabilirler. Diğer kullanıcılar da Instagram'daki kullanıcı adlarını Threads'e taşıyabilirler.

INSTAGRAM THREADS NASIL KULLANILIR?



Instagram Threads'i kullanmak için uygulamayı indirmek gerekiyor. iOS kullanıcıları App Store'dan, Android kullanıcıları ise Google Play Store'dan Threads'i kolaylıkla indirebilirler.

Instagram Threads uygulamasını indirip açtığınızda 'Instagram ile giriş yap' seçeneği çıkıyor. Bu butona tıklamanızın ardından isteğe bağlı olarak tüm bilgilerinizi Instagram profilinizden çekebilir ya da manuel olarak doldurabilirsiniz.

Instagram Threads tıpkı Twitter'ın eski halinde olduğu gibi 500 karakter sınırına sahip. Twitter'daki tweet atma, retweet yapma, bir paylaşımı beğenme ve bir kişiyi etiketleme özelliklerinin hepsi bu uygulamada da mevcut. Aynı zamanda Instagram Threads'taki paylaşımınızı normal Instagram hesabınızda da hikaye olarak paylaşabilirsiniz.