THY'nin 'rüya uçakları'ndan ilki Haziran'da geliyor

Türk Hava Yolları, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınmasına karar vermişti. Buna göre THY, Boeing firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet B787-9 tipi yolcu uçağı ve Airbus firmasından 25 adet kesin, 5 adet opsiyon olmak üzere toplam 30 adet A350-900 tipi yolcu uçağını filosuna katacak. Airbus 350-900 ile Boeing 787-9 Dreamliner'lardan ilk teslimatların ne zaman yapılacağı da belli oldu.

Aycı uçakların ne zaman geleceğini duyurdu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M.İlker Aycı, şirketin uçaklarında ve salonlarında yer alan Skylife dergisinin Ocak ayı sayısının önsözünü yazdı. Yazısında, THY'nin satın alım anlaşması imzaladığı uçakların filoya ne zaman katılacağından da söz eden Aycı, Boeing 787-9 Dreamliner'lardan ilkinin Haziran ayında, Airbus A350-900 model uçaklardandan ilkinin ise ve 2020 yılında filoya katılacağını belirtti. 787-9 Dreamliner, 15 bin 200 km mesafede 280 yolcu taşıyabiliyor. Kompozit malzemeler, 787´nin gövde ve kanadı da içeren ana yapısının yüzde 50´sini oluşturuyor. Airbus A350-900 model uçaklar ise 15 bin kilometrelik menzili bulunurken, üç sınıf konfigürasyonu olması halinde 325 yolcu taşıyabiliyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M.İlker Aycı şunları yazdı:

"2019 yılına girerken dünyada en çok ülkeye ve uluslararası destinasyona uçan havayolu Türk Hava Yolları´nı tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyor, benzersiz marka deneyimimizi sizlere yaşatabilmek için durmaksızın çalışan tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bayrağını gururla taşıdığımız ülkemiz, 2018 yılında gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile millet iradesinin tecellisini en üst düzeyde doğrudan gerçekleştirirken siyasi istikrarı, kararlı büyümesi ve ekonomik potansiyeli ile dünyada bir cazibe merkezi olmayı sürdürdü. Markamız da, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri hâline gelen ülkemizin bayrak taşıyıcısı olması ve genişleyen uçuş ağı ile havacılık sektörünün en hızlı büyüyen şirketleri arasında yer aldı.

"85 Yıldır Göklerdeyiz"

"Türk Hava Yolları olarak 85´inci yılımızı geride bırakırken her zamankinden daha güçlü ve azimli olarak hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Sektörümüzün en köklü markalarından biri olarak kuruluşumuzdan bu yana yegâne gayemiz; siz değerli misafirlerimizi sevdiklerinize ulaştırmak, ulaştırırken de milletimize ve kültürümüze has güzellikleri yaşatmak oldu. Bugüne dek sayısız ödüle layık görülmemiz ve üstün hizmet kalitemizle ortaya koyduğumuz fark, 'dünyanın en iyisi olma' hedefi ile ilerleyen bir havayolu olarak büyük önem atfettiğimiz başarılar. Ancak, Türk Hava Yolları´nın her türlü ödül ve payenin üstünde tuttuğu; siz değerli misafirlerimizin kalplerinde edindiğimiz yer. Türk Hava Yolları ailesi için temel başarı kriterleri sizlerin koşulsuz memnuniyeti ve uçaklarımızdan gülümseyerek ayrılmanız. Kalplerinizde edindiğimiz yeri korumak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz

"Yeni Evimizde Tarih Yazacağız..."

"2018 yılı, markamız ve sektörümüz açısından oldukça çarpıcı başarılara sahne oldu. Bu başarıların en etkileyicisi ise, 42 ay gibi rekor bir sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhuriyetimizin 95´inci yıl dönümünde, 29 Ekim 2018´de hizmete açılan İstanbul Havalimanı oldu. Ülkemizin medarıiftiharı olan bu devasa yapı ile tarih boyunca, kıtalar arasında bir köprü konumundaki İstanbul, şanına yakışır nitelikte bir havalimanına kavuşurken, ülkemiz de küresel ekonominin batıdan doğuya kayan ekseni üzerindeki stratejik konumunun hakkını tam anlamıyla veren abidevi bir tesise sahip oldu. Sizlere sunduğumuz tüm marka deneyim noktalarını baştan tasarladığımız İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyonluk yolcu kapasitesiyle dünyanın tek çatı altında sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olacak. 'Akıllı' bir yapı olarak tasarlanan yeni evimizde, misafirlerimizin Türk Hava Yolları deneyimini en üst seviyeye çıkaracak ve kendilerini uçuşlarına hazırlayacak en son teknolojik imkânlar yer alıyor. Ödüllü hizmet kalitemizin çıtasını kendimizle yarışır şekilde daha da yukarı taşımamızı sağlayacak tüm bu imkânlar ve daha fazlası, Türk Hava Yolları´nı dünya havacılığında zirveye ulaşma hedefine yaklaştıran ve başlı başına bir deneyim olan İstanbul Havalimanı´nda sizleri bekliyor. İstanbul Havalimanı´nın Türkiye´nin mega projeleri arasındaki müstesna yerinin gelecek yıllarda küresel havacılık sektörü açısından daha da belirginleşeceğini ve beş saatlik bir uçuşla 66 ülkeye erişim imkânı veren İstanbul´un dünya havacılığı için yükselen bir yıldız hâline gelişini hep birlikte göreceğiz.

"Güçlü Büyümeye Devam"

"Türk Hava Yolları´nın altyapı, filo ve istihdam alanlarında büyük yatırımlara imza attığı 2018 yılı, her kulvarda elde ettiğimiz başarılarla taçlandırdığımız, kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Cumhuriyetimizin 100´üncü yılı olan 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, gayretlerimizin karşılığını bilançolarımızda da görmenin mutluluğu içerisindeyiz. 2018 yılının ilk 11 ayı zarfında, taşıdığımız yolcu sayısı önceki yıla oranla yüzde 10.3 artarak 69.7 milyona ulaşırken, yolcu doluluk oranı ise aynı dönemde yüzde 82.1 ile yeni bir rekor kırdı. Yine aynı dönemde markamızın kapasitesi (arz edilen koltuk kilometre) yüzde 5.4, talep ise (ücretli yolcu kilometre) yüzde 9.5 arttı. Dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo şirketleri arasında yer alan alt markamız Turkish Cargo ise 2018 yılının ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25.2´lik bir artışla toplam 1.28 milyon ton kargo-posta taşıyarak dünyanın 124 ülkesindeki müşterilerinin beğenisini toplamaya devam etti. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olarak, geçen yıl sonu itibarıyla uçtuğumuz ülke sayısını 124´e, destinasyon sayısını ise 49´u yurt içi, 257´si yurt dışı olmak üzere 306´ya çıkardık. Bu yıl içinde uçuş ağımızı Uşak ilimiz, Endonezya´nın Bali, Fas´ın Marakeş, BAE´nin Şarika, Mısır´ın Luksor, Finlandiya´nın Rovaniemi, Meksika´nın Mexico City ve Cancun, ABD´nin Newark, İtalya´nın Palermo ve Sudan´ın Port Sudan şehirlerini kapsayacak şekilde genişleteceğiz.

"Bu başarılı performansı bu yıl teslim almaya başlayacağımız yeni nesil geniş gövde uçaklarımızla daha da ileri taşıyacağız. Hâlen 219´u dar gövde, 92´si geniş gövde ve 21´i kargo uçağı olmak üzere toplam 332 uçaktan oluşan filomuz, ortalama 8,2 yaş ile dünyanın en genç filoları arasında yer alıyor. İlki haziran ayında filomuza katılacak Boeing 787-9 Dreamliner ve ilki 2020 yılında filomuzda olacak Airbus A350-900 modeli yeni nesil geniş gövde uçaklarımızla siz değerli yolcularımızı alışageldiğiniz Türk Hava Yolları konforu ile dünyanın dört bir yanındaki sevdiklerinize taşımaya devam edeceğiz.

"Yeni Kabin Üniformalarımız, `Akış´ Felsefemiz"

"Türk Hava Yolları´nın sizlerin gözündeki en görünür temsilcileri olan kabin ekiplerimizin üniformaları ünlü İtalyan modacı Ettore Bilotta imzasıyla geçtiğimiz aylarda yenilendi. 85 yıllık tarihin getirdiği birikimi ve tecrübeyi modern ve zarif bir yaklaşımla harmanlayan markamız, sizlere daima gülümserken şıklıktan da asla ödün vermeyen kabin ekiplerini İstanbul Havalimanı ile başlayan yeni dönemde iddiası ve ayrıcalığını ortaya koyan bir üniforma tasarımı ile buluşturdu. Kırmızı ve antrasit ağırlıklı renk tonlarına sahip üniformalarımızda görebileceğiniz "Flow-Akış" detayı ise bir yandan markamızın siz değerli misafirlerimize sunduğu kesintisiz ve tam hizmet anlayışını sembolize ederken bir yandan da ülkemiz Türkiye ve evimiz İstanbul´un coşkun enerjisini yansıtıyor. Küresel bir marka olarak sürekli geliştirdiğimiz hizmet anlayışımız ve marka deneyimimizi sportif ve sanatsal faaliyetler üzerinden sektörümüz dışına taşıyor; kıtalar, kültürler ve insanlar arasında köprüler kurma misyonumuzu farklı alanlara yayıyoruz. Sponsorluğumuzda gerçekleşen Turkish Airlines EuroLeague ile Avrupa basketboluna olan desteğimizi sürdürürken, Turkish Airlines World Golf Cup ile tüm dünyadan amatör golfçüleri, Turkish Airlines Open ile de golf sporunun devlerini ülkemizde ağırlıyoruz. Geçtiğimiz yıl, televizyon tarihinin en çok izlenen yapımı Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı Super Bowl´un reklam kuşağında üçüncü kez yer alarak "Beş Duyu" temalı reklam filmimizle Dr. Oz olarak da tanınan ünlü TV programcısı ve cerrah Mehmet Öz´ün dünyayı markamızla keşfe davetini yüz milyonlarca kişiye ulaştırdık.

Değerli Misafirlerimiz,

"Gücünü bağrından çıktığı toprakların kadim medeniyet birikiminden, ilhamını ise sizlerin kalbinde edindiği yerden alan Türk Hava Yolları, yeni eviyle birlikte başladığı yeni dönemde yepyeni bir şevkle sizleri sevdiklerinize taşımaya, taşırken de yüzlerinizde bir gülümseme oluşturmak için çalışmaya devam edecek. Ünlü şairimiz Yunus Emre´nin dediği gibi, 'Gönüle gireni gönendi derler / Gönüle sen de gir ki gönenesin' düşüncesiyle hareket eden Türk Hava Yolları ailesinin misafiri olarak bizleri tercih ettiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, 2019 yılının tüm dünyaya mutluluk, barış, huzur ve refah getirmesi temennileriyle, sağlık ve başarılarla dolu nice yıllar diliyorum."