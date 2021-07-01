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Bilim-Teknoloji

TikTok, 7 milyondan fazla hesabı kaldırdı

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, 13 yaş altı kullanıcılara ait olduğu düşünülen 7 milyondan fazla hesabı kapattı.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 13:02
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BBC'nin haberine göre, TikTok, kural ihlali gerekçesiyle kaldırılan paylaşımlar ve hesaplara ilişkin verilerin paylaşıldığı "Topluluk Kuralları Uygulama Raporu"nu yayımladı.

Raporda, 13 yaş altı kişilere ait olduğu gerekçesiyle 7,3 milyon hesabın kapatıldığı belirtildi.

TikTok'un Güven ve Güvenlik Birimi Başkanı Cormac Keenan, "çocukları korumaya yönelik eylemlerine görünürlük kazandırmak için" 13 yaş altı kullanıcılara ait olduğu düşünülen hesapların kapatıldığını ifade etti.

Raporda, kapatılan hesapların, toplam kullanıcı hesaplarının yüzde 1'inden daha azını oluşturduğu kaydedildi.

Ayrıca raporda, yaklaşık 62 milyon video ve yaklaşık 2 milyon reklamın, kural ihlali gerekçesiyle kaldırıldığı aktarıldı.

TikTok, 13 yaş ve üzeri kullanıcılara platformu kullanma izni veriyor.

İtalya'da hükümet, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok uygulamasına girdikten sonra hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar üzerine, TikTok'a "yaşı doğrulanamayan kullanıcıların engellenmesi" talimatı vermişti.

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