Tivibu, dünyaca ünlü çocuk kanalı Nick Jr.'ı bünyesine ekledi

Tivibu, film, dizi, spor, belgesel ve çocuk programlarının yer aldığı geniş kanal seçeneği ile her yaşa ve ilgi alanına hitap eden yayın portföyünü zenginleştirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, platform dünyanın önde gelen okul öncesi çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içeriklere sahip kanallarından Nick Jr.'ı 1 Ocak itibarıyla bünyesine ekleyerek içerik çeşitliliğini artırdı. Bu yenilikle birlikte bünyesindeki Premium çocuk kanallarının sayısını 9'a yükselten platform, çocukların gelişimine ve keşfetme duygusuna katkı sağlayan güvenilir ve kaliteli içerikleriyle kullanıcılarına aile dostu bir izleme deneyimi sunuyor. Tivibu'nun 'kaydet izle' ve 'yedi gün geri al' gibi öne çıkan özellikleriyle aileler, çocukları için zamanı kendileri kontrol edebilirler.

Platformun geniş kanal yelpazesinde yer alan Disney Junior, Cartoonito, Moonbug, BabyTV ve Da Vinci gibi sevilen premium çocuk kanalları, ailelere güvenli ve keyifli bir izleme deneyimi sunuyor. Nicktoons ve Nickelodeon'ın yanına eklenen Nick Jr. ile birlikte artık üç Nickelodeon kanalındaki eğlenceli programlara aynı anda platformdan ulaşılabiliyor.

Platformun 126 numaralı kanalından izlenebilen Nick Jr.'da; Paw Patrol, Peppa Pig, Baby Shark's Big Show,Blaze and the Monster Machines gibi popüler çocuk programları yer alıyor. Ayrıca Nickelodeon ve Nicktoons kanallarında, çocukların aileleriyle birlikte takip edebileceği, her yaştan çizgi film tutkunlarının yıllardır beğeniyle izlediği Spongebob Squarepants, sevimli sincap Alvin ve arkadaşlarının maceralarını konu alan Alvin and the Chipmunks, robotların aksiyon dolu dünyasını anlatan Transformers: EarthSpark ve Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles gibi yapımlar da Tivibu'da izleyicilerle buluşuyor.