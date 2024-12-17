Tivibu, EuroLeague ve LaLiga karşılaşmalarını S Sport'tan canlı yayınlayacak

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, hem futbol hem basketbolda sezonun en kritik haftalarından birine ev sahipliği yapıyor.

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes çift maç haftasında puan tablosunu doğrudan etkileyecek iki kritik maça çıkıyor. Fenerbahçe Beko, ligin yeni ancak en formda takımı Paris deplasmanına çıkarken Anadolu Efes ise evinde Partizan'ı ağırlıyor.

LaLiga'da 18'inci haftada Barcelona'nın evinde Atletico Madrid'i ağırlayacağı mücadele ve EuroLeague'de çift maç haftası Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.

EuroLeague'de sezon içerisinde iç sahada kaybettiği maçlara rağmen zirveden bir galibiyet geride olan Fenerbahçe Beko, sezonun sürpriz takımı Paris deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe Beko'nun Paris ile karşılaşacağı mücadelede ilk düdük 19 Aralık saat 22.30'da çalıyor.

Anadolu Efes ise play-off hattındaki doğrudan rakipleri Kızılyıldız ve Partizan'ı evinde ağırlıyor. Anadolu Efes'in Kızılyıldız ile karşılaşacağı mücadele 18 Aralık saat 20.30'da Partizan mücadelesi ise 20 Aralık 20.30'da başlayacak. Maçlar Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.



Barcelona- Atletico Madrid mücadelesi 21 Aralık 23.00'te S Sport'tan yayınlanacak. Real Madrid'in Sevilla karşısında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynayacağı mücadele 22 Aralık saat 18.15'te S Sport'tan izlenebilecek.