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Bilim-Teknoloji

Tivibu, FA Cup çeyrek final maçlarını sunacak

Tivibu spor içeriklerini, sporseverlere sunmaya devam ediyor.

AA14 Mart 2024 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Tivibu, FA Cup çeyrek final maçlarını sunacak
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Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin en büyük ve en eski kupalarından FA Cup'ta finale doğru ilerlerken çeyrek finaldeki eşleşmeler futbolseverleri ekran başına topluyor.

Manchester United ile eşleşen Liverpool ve Newcastle United ile karşılaşacak olan Manchester City ligdeki yarışlarının yanına FA Cup yarışını da ekleyerek sezon sonu kupayı müzesine götürmek istiyor.

16-17 Mart'ta oynanacak FA Cup çeyrek final mücadeleleri Tivibu Spor'dan canlı izlenebilecek.

FA Cup'ta önceki turlarda rakiplerini kolay geçerek çeyrek finale ismini yazdıran Manchester City, Manchester United, Liverpool ve Chelsea gibi takımlar çeyrek final eşleşmelerinde karşılaşıyor.

16 Mart Cumartesi günü saat 15:15'te Wolverhampton, Championship ekibi Coventry City ile karşılaşırken, 20:30 seansında kupanın favorilerinden Manchester City, Newcastle United ile karşı karşıya geliyor.

Beklentilerin altında bir sezon geçiren Chelsea 17 Mart Pazar günü saat 15:45'te Championship lideri Leicester City ile karşılaşırken sezonun formda bir diğer ekibi Liverpool, 18:30'da Old Trafford'da Manchester United'ın karşısına çıkacak.

Premier Lig'de liderlik yarışını sürdüren Liverpool'un ve Manchester United'ın yanı sıra sevilen İngiliz ekiplerin de yer aldığı FA Cup çeyrek final turu maçları 16-17 Mart'ta sadece Tivibu Spor'dan canlı izlenebilecek.

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