TİVİBU GO ile 'her zaman, her yerde' izleme keyfi Sürekli gelişen teknoloji, sıkça değişen dijital tüketim alışkanlıkları insanların tercihlerinde sıklıkla değişiklik yapmasına olanak sağlıyor. Dijital trendlerin “ daha iyisi var mıdır?” sorusu ile sürekli gelişmesi, kitlelerin tüketim ihtiyaçlarını karşılamaya çoğu zaman yetmiyor bile.