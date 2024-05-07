İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,275
  • EURO
    34,7625
  • ALTIN
    2403.03
  • BIST100
    10227
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Tivibu'dan mayıs içerikleri

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, mayıs itibarıyla birçok filmi ve belgeseli 'Kirala Satın Al' klasöründe izleyicilerin beğenisine sundu.

AA7 Mayıs 2024 Salı 11:06 - Güncelleme:
Tivibu'dan mayıs içerikleri
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, mayısta aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil etti.

Tivibu, bu ay, gişede uzun süre yer alan "Wonka" ile 2023 yapımı animasyon filmi "Dilek" ve "Kara Cuma" filmlerini yayınladı.

Bu ay platforma dahil edilen yapımlar arasında "The End We Start From", "Insidious: The Red Door", "Tad, The Lost Explorer And The Emerald Tablet", "Ron's Gone Wrong", "Lamborghini: The Man Behind The Legend", "The Baker" ile "Monster Hunter" da yer aldı.

Belgesel tutkunlarına içerikler sunan Tivibu, dünyaca ünlü rap yıldızları Biggie Smalls ve Tupac Shakur cinayetlerini konu alan "Biggie ve Tupac'ı Kim Öldürdü?", BBC yapımlarından "Memeli Canlılar" ve "Simon Reeve ile El Değmemiş Doğa" ile National Geographic'in "Fotoğrafçı"yı da bu ay platforma kattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.