Tivibu'dan mayıs içerikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivibu, mayısta aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil etti.

Tivibu, bu ay, gişede uzun süre yer alan "Wonka" ile 2023 yapımı animasyon filmi "Dilek" ve "Kara Cuma" filmlerini yayınladı.



Bu ay platforma dahil edilen yapımlar arasında "The End We Start From", "Insidious: The Red Door", "Tad, The Lost Explorer And The Emerald Tablet", "Ron's Gone Wrong", "Lamborghini: The Man Behind The Legend", "The Baker" ile "Monster Hunter" da yer aldı.



Belgesel tutkunlarına içerikler sunan Tivibu, dünyaca ünlü rap yıldızları Biggie Smalls ve Tupac Shakur cinayetlerini konu alan "Biggie ve Tupac'ı Kim Öldürdü?", BBC yapımlarından "Memeli Canlılar" ve "Simon Reeve ile El Değmemiş Doğa" ile National Geographic'in "Fotoğrafçı"yı da bu ay platforma kattı.