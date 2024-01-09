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Bilim-Teknoloji

Tivibu'nun yaşam kanalı Tivilife yeni içeriklerini izleyiciye sunuyor

Türk Telekom'un dijital TV platformu Tivibu'nun yaşam kanalı Tivilife, ocakta birçok yeni içeriği izleyicilerle buluşturuyor.

AA9 Ocak 2024 Salı 16:40 - Güncelleme:
Tivibu'nun yaşam kanalı Tivilife yeni içeriklerini izleyiciye sunuyor
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tivilife'da yeni yıl, yeni programlarla başladı. Ocak ayında birçok yeni içeriği izleyicisiyle buluşturan Tivilife, hayatın her alanından kesitler sunduğu yerli ve yabancı yapımlarıyla dikkati çekiyor.

Yürüyerek Gel, Vanilya Kokusu ve Çiftlikte Bir Gün ocakta ekranlara taşınacak. Tivibu Ev ve Tivibu Uydu'da ikinci kanalda yer alan Tivilife, ayrıca Tivibu Go ile web, akıllı cep telefonu, tablet ve belirli akıllı televizyonlar ile Apple TV içerisindeki Tivibu uygulaması üzerinden de izlenebilme imkanı sunuyor.

Tivilife, eğlence, yarışma, doğa, gezi, yemek, sağlık, moda, teknoloji gibi bir çok kategorideki içerikleri, yerli ve yabancı yapımları izleyicilerine sunuyor.

Ek olarak Tivibu kullanıcıları, Tivilife programlarını Dizi-Yaşam klasörü aracılığıyla diledikleri zaman izleyebiliyor.

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