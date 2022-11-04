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Bilim-Teknoloji

TOGG fabrikasından yeni paylaşım! İşte o anlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de banttan inen yerli otomobili TOGG'dan yeni bir paylaşım daha yapıldı. Seri üretimin başladığı Gemlik'teki fabrikadan akıllı cihazların üretim sürecine ilişkin yeni görüntüler, sosyal medya hesabından paylaşıldı. İşte o anlar...

4 Kasım 2022 Cuma 22:23 - Güncelleme:
TOGG fabrikasından yeni paylaşım! İşte o anlar...
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Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18'inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette TOGG'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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