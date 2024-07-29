Togg için heyecanlandıran açıklama! Birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız" dedi.
Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Togg ile hayal denileni başardık. Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız.
Yerli üretimle çip ithalatını bitireceğiz.
Önümüzdeki ay Togg 4x4 üretime başlayacak. 2025 TOGG'un senesi olacak.