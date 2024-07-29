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Bilim-Teknoloji

Togg için heyecanlandıran açıklama! Birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un 4*4 versiyonunun önümüzdeki aylarda üretileceğini açıkladı.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
Togg için heyecanlandıran açıklama! Birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek!
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız" dedi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Togg ile hayal denileni başardık. Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız.

Yerli üretimle çip ithalatını bitireceğiz.

Önümüzdeki ay Togg 4x4 üretime başlayacak. 2025 TOGG'un senesi olacak.

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  • yerli ve milli otomobil

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