Togg için heyecanlandıran açıklama! Birkaç ay içerisinde piyasaya sürülecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız" dedi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Togg ile hayal denileni başardık. Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız.

Yerli üretimle çip ithalatını bitireceğiz.

Önümüzdeki ay Togg 4x4 üretime başlayacak. 2025 TOGG'un senesi olacak.