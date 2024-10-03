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Bilim-Teknoloji

TOGG T10F Sedan ilk kez TEKNOFEST 2024'te tanıtıldı

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te sergilenen TOGG'un yeni sedan modeli T10F, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Araç, teknik özellikleri ve tasarımıyla tam not alırken, bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

IHA3 Ekim 2024 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
TOGG T10F Sedan ilk kez TEKNOFEST 2024'te tanıtıldı
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Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG, özellikle T10X modeliyle dikkat çekmişti. C segmentindeki ilk akıllı otomobil T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı araç T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunacak olan T10F, TEKNOFEST Adana'da ilk kez görücüye çıktı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

TOGG kullanıcısı Zeynel Abidin Topal, yeni modeli anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

"TENEKELERİN İÇİNDE GEZERDİK"

Eskiden araba alabilmek için sıra beklediklerini belirten Zeynel Abidin Topal, "Bu araba yeni model. Çok güzel. Ben şu an TOGG kullanıcısıyım. Ben memnunum. Kullanan herkeste çok memnun. Türk malı olduğu için tercih ettim. Biz neler gördük. Tenekelerin içinde gezdik. Biz araba alabilmek için sıralara girip beklerdik. Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan geldi araba geldi. Bu yerli otomobilin yapılması ömre bedel. Ben ilk alanlardan biriyim. Gurur duyuyorum. Yapanlardan vesile olanlardan Allah razı olsun" dedi.

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