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Bilim-Teknoloji

Togg'dan heyecanlandıran açıklama! Son veriler belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg her geçen gün yoldaki araç sayısına yenisini ekliyor. Togg'dan yapılan açıklamada, 'Size yeni haberlerimiz var.' denildi.

12 Aralık 2023 Salı 16:00 - Güncelleme:
Togg'dan heyecanlandıran açıklama! Son veriler belli oldu
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Togg'dan yapılan açıklamada yollarda olan araç sayısı hakkına bilgi verildi. "Size yeni haberlerimiz var" denilen bilgilendirmede, şimdiye kadar ulaşılan Togg kullanıcı sayısı açıklandı.

15 BİNDEN FAZLA T10X YOLLARDA

32 Togg servis noktasının olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Size yeni haberlerimiz var. Bugün itibarıyla 15 binden fazla T10X kullanıcılarımızla buluştu. 32 servis noktamız kullanıcılarımızın hizmetinde. Tüm temas noktalarımıza internet sitemizden ulaşabilirsiniz" denildi.

81 İLDE HİZMET VERİYOR

Trugo şarj istasyonlarının da 81 ilde faaliyet gösterdiğine değinilen paylaşımda, "444 DC, 105 AC Trugo şarj istasyonu ile hızlı ve kesintisiz şarj hizmeti 81 ilde. Size en yakın Trugo şarj istasyonuna http://Trugo.com.tr/network adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

TOGG KASTAMONU'DA İLGİ GÖRDÜ

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kastamonu'da kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Aralık Çarşamba günü kurulan Mobil Deneyim Merkezi'nde Togg'un T10X modelinin "Oltu siyahı" rengini vatandaşlar deneyimleme fırsatı buldu.

Merkeze gelenler, Togg'u inceleyip yetkililerden bilgi alıp araçla öz çekim yaptı. Vatandaşlardan Musa Ayhan, AA muhabirine, meydana gezmek için geldiğini, Togg'u görünce incelemeye başladığını söyledi.

Aracı çok beğendiğini aktaran Ayhan, "Arabanın her şeyi çok güzel. Yabancı marka alınacağına Türk markamızı almak her zaman daha iyidir. İçini de çok güzel yapmışlar, dar değil." dedi.

Koray Demir ise ilk defa Togg'u yakından inceleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Devletimiz bu arabayı yapmış, helal olsun. Arabanın koltuğu, direksiyonu her şeyi rahat. İlk defa böyle bir arabaya bindim." diye konuştu.

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