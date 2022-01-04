İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2022 Salı / 1 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4562
  • EURO
    15,1805
  • ALTIN
    778.601
  • BIST100
    1929.44
Bilim-Teknoloji

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Sürprizin ayak sesleri olabilir

CES 2022 fuarına katılacak olan Türkiye'nin Otomobili (TOGG) sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Kısa bir videoda yer alan görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği öne sürüldü.

4 Ocak 2022 Salı 12:03 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 12:08
ABONE OL

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show'da (CES) sahneye çıkacak.

Fuar öncesi TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yapıldı ve "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" denildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Videoda dikkat çeken ise daha önce gösterilen modellerden farklı bir tasarım olmasıydı. Görüntülerde yer verilen aydınlatmalı TOGG logusu ve geniş bir LED aydınlatmaya sahip aracın TOGG'un sedan modeli olduğu düşünülüyor. Bu da 'CES 2022'de sürpriz bir yeni model tanıtımı mı gelecek' sorusunu akıllara getirdi. Tabi bu detaylar tasarımda yapılan değişiklerin sonucu da olabilir.

  • TOGG
  • CES 2022
  • Consumer Electronics Show

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.