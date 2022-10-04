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Bilim-Teknoloji

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni lige yolculuk başlıyor

Togg'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan #YeniLigeYolculuk' ve '#Togg' etiketlerinin kullanıldığı tweette, 'Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor.' ifadesi kullanıldı.

AA4 Ekim 2022 Salı 23:17 - Güncelleme:
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! Yeni lige yolculuk başlıyor
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Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un sosyal medya hesabından kullanıcı deneyimi testlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

TOGG 'DAN HEYECANLANDIRAN YENİ PAYLAŞIM

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

"#YeniLigeYolculuk" ve "#Togg" etiketlerinin kullanıldığı tweette, Togg'un kullanıcı deneyimine ilişkin video da paylaşıldı. Söz konusu videoda "güvenlik" vurgusu yapıldı.

29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

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