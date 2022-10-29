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Bilim-Teknoloji

Togg'dan sürpriz paylaşım! İki yeni model daha geliyor

Bugün seri üretime geçen Türkiye'nin otomobili Togg'un sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunuldu. C-SUV konseptiyle seri üretime geçen Togg, iki yeni modelin daha üretileceği açıklandı.

29 Ekim 2022 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Togg'dan sürpriz paylaşım! İki yeni model daha geliyor
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Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli otomobil TOGG, C-SUV segmentiyle seri üretime geçiriliyor.

TOGG'un sosyal medya hesabından ise, sürpriz bir paylaşıma imza atıldı.

İKİ YENİ MODELDE DAHA ÜRETİLECEK

Yapılan paylaşıma göre TOGG, iki yeni modelde daha üretilecek.

TOGG tarafından yapılan açıklamada, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadelerine yer verildi.

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