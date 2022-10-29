Togg'dan sürpriz paylaşım! İki yeni model daha geliyor

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen elektrikli otomobil TOGG, C-SUV segmentiyle seri üretime geçiriliyor.

TOGG'un sosyal medya hesabından ise, sürpriz bir paylaşıma imza atıldı.

İKİ YENİ MODELDE DAHA ÜRETİLECEK

Yapılan paylaşıma göre TOGG, iki yeni modelde daha üretilecek.

TOGG tarafından yapılan açıklamada, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." ifadelerine yer verildi.