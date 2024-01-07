Togg'dan Türkiye'yi heyecanlandıran paylaşım

Yerli teknolojilerle başarılı çalışmalara imza atan Türkiye, Togg ile yeni bir çağın kapılarını araladı. Togg sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Binlerce elektrikli araç meraklısı, Togg'un paylaşımını 'sedan modeli geliyor' şeklinde yorumladı.
Togg'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "T10<?>" ifadesi yer alırken, yeni modele ilişkin 10 saniyelik bir video yayınlandı. Togg'un paylaşımına ayrıca, "#CES2024, #DoğuştanElektrikli, #DoğuştanAkıllı, #DoğuştanDijital, #DoğuştanTemiz, #ReDefineMobility, #Togg" etiketleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın banttan indirip seri üretime aldığı Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olan Togg T10X'in Türkiye genelinde trafikteki sayısı 20 bin civarında bulunuyor. 2024 yılı içerisinde 2023'ün tam 3 katı üretim yapılacak.Fotoğraftaki: Togg'un sedan modeli
Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak.