Togg'dan Türkiye'yi heyecanlandıran paylaşım

Yerli teknolojilerle başarılı çalışmalara imza atan Türkiye, Togg ile yeni bir çağın kapılarını araladı. Togg sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Binlerce elektrikli araç meraklısı, Togg'un paylaşımını 'sedan modeli geliyor' şeklinde yorumladı.

TOGG'DAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Togg'dan heyecanlandıran paylaşım geldi. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "T10<?>" ifadesi yer alırken, yeni modele ilişkin 10 saniyelik bir video yayınlandı. Togg'un paylaşımına ayrıca, "#CES2024, #DoğuştanElektrikli, #DoğuştanAkıllı, #DoğuştanDijital, #DoğuştanTemiz, #ReDefineMobility, #Togg" etiketleri yer aldı.

TOGG T10X SAYISI 20 BİN CİVARINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın banttan indirip seri üretime aldığı Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olan Togg T10X'in Türkiye genelinde trafikteki sayısı 20 bin civarında bulunuyor. 2024 yılı içerisinde 2023'ün tam 3 katı üretim yapılacak.

Fotoğraftaki: Togg'un sedan modeli

TOGG SEDAN MODELİ Mİ GELİYOR?

Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak.