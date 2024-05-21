İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,197
  • EURO
    34,9801
  • ALTIN
    2512.83
  • BIST100
    10959.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Togg'dan yeni işbirliği! Kullanıcılar için büyük kolaylık

Togg ile Sahibinden.com, kullanıcıların emlak ilanlarına erişimini kolaylaştırmak için işbirliği yapacaklarını duyurdu.

AA21 Mayıs 2024 Salı 16:07 - Güncelleme:
Togg'dan yeni işbirliği! Kullanıcılar için büyük kolaylık
ABONE OL

Togg ile Sahibinden.com tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, bu işbirliği sayesinde Togg T10X kullanıcıları, Sahibinden.com platformunda buldukları emlak ilanlarına tek tıkla rota oluşturabilecek ve Sahibinden.com'daki tüm işlemleri cihazlarından anında yapabilecek.

İşbirliği kapsamında, kullanıcılar Sahibinden.com mobil uygulamasına Togg'un dijital deneyim platformu Trumore'un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden ulaşabilecek.

Sahibinden.com, T10X kullanıcılarına özel geliştirdiği yazılım sayesinde emlak ilanı arama ve bakma deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor.

T10X kullanıcıları, araç ekranındaki "Gez" uygulamasına entegre edilen özellik sayesinde Sahibinden.com'da gördükleri satılık ya da kiralık ev ilanlarında belirtilen adreslere tek bir tıkla rota oluşturabilecekler. Sahibinden.com mobil uygulamasının entegrasyonu ile kullanıcılar, uygulama üzerinde yaptıkları birçok işlemi artık cihazlarında da yapabilecek ve uygulama üzerinden yakınlarındaki ilanları görebilecekler.

  • Sahibinden emlak ilanları
  • Emlak ilanları erişimi
  • SPOT işbirliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.