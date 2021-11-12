TOGG'dan yeni model müjdesi!

12 Kasım 2021 Cuma 10:49 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 11:31

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yerli otomobil TOGG'dan son dakika müjdesi geldi. TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, C segment sedan ile ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Karakaş açıklamasında, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" ifadelerini kullandı.

SIRA C-SEDAN MODELİNE GELDİ

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı elektrikli modelle karşımıza çıkacak. Bunlardan ilki C-SUV modeli olacak.

C-SUV modelinin üretilmesinin ardından, sıra C-Sedan modeline gelecek. TOGG'un bir sonraki hedefi ise C-Hatchback olacak.