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Bilim-Teknoloji

Togg'un gelişini bu sözlerle duyurdular: Avrupa'da büyük çıkış yapacak!

Muhalefetin her türlü karalamalarına rağmen fabrika açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve banttan inmeye başlayan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg dünya basınında yer almaya devam ediyor. Son olarak Fransa basınında manşetlere taşınan Togg'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğunun altı çizilerek 2024'te Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacağı belirtildi.

19 Mart 2023 Pazar 20:49 - Güncelleme:
Togg'un gelişini bu sözlerle duyurdular: Avrupa'da büyük çıkış yapacak!
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ön satışa çıktığı ilk andan itibaren büyük ilgi gören Togg T10X'e 24 saatte toplam 22 bin 150 adet başvuru yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada ilk teslimatların ay sonundan itibaren peyderpey gerçekleşeceğini söyledi.

AVRUPA'DA BÜYÜK ÇIKIŞ YAPACAK

Fransa basını Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u öve öve bitiremedi. Togg'un birinci sınıf tasarım modeli ve yüzde 100 Türk otomobili olduğu söyleyen Fransa basını, "Türkiye yüzde 100 Türk bir otomobil yaptı. 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de lanse edilecek ve 2024'te Avrupa ve Fransa'da büyük çıkışını yapacak. Bir Türk markası tarafından tasarlanan ve montajı yapılan ilk model olan Togg T10X oldu" ifadelerini kullandı.

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