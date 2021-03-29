TOGG'un ortağı geliştirdi! Müthiş buluş

29 Mart 2021 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:10

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) batarya konusundaki stratejik iş ortağı Farasis, enerji yoğunluğu 330 Wh/kg'den fazla olan yeni nesil elektrikli araç batarya hücreleri geliştirdiğini açıkladı.

Haber Türk'te yer alan habere göre, bağımsız testler tarafından da onaylanan yeni hücrelerin performansının 3'üncü nesil hücrelere oranla yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtildi.

TOGG'un sosyal medya hesabından, "Stratejik ortağımız Farasis, batarya teknolojisinde çıtayı yükseltti" mesajı ile duyurulan gelişmeye göre, yeni 4'üncü kuşak batarya hücreleri ile elektrikli otomobillerin menzili yüzde 25 artacak.

Yapılan açıklamada, yeni teknoloji sayesinde elektrikli otomobillerin yüzde 80'e kadar olan şarjının 20 dakikanın altına indiği ve batarya ömrünün ise 1 milyon km'nin üstüne çıktığı kaydedildi.

BİRLİKTE ÜRETECEKLER

TOGG ve Farasis Ekim 2020'de işbirliğine gittiklerini duyurmuşlardı. Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya giden TOGG'un, bu kapsamda yerli otomobilin batarya modülü ile paketinin de Türkiye'de üretmesi bekleniyor.

İki şirketin anlaşması, birlikte geliştirilecek batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini de içeren stratejik ortaklığı da kapsıyor.

2002 yılında Dr. Yu Wang ve Dr. Keith Kepler tarafından ABD'de kurulan Farasis Energy, enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da faaliyet alanını genişletti. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sunan şirketin müşterileri arasında küresel otomotiv üreticileri de bulunuyor.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

ABD merkezli şirket, 3 küresel Ar-Ge merkezi ve 4 binden fazla çalışanıyla BEV pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

2015'te Çin'in yerel üreticilerinden BAIC ile, 2018'de de Alman Daimler ile bir elektrikli araç bataryası üzerine işbirliklerine giden Farasis, 2020'de halka arz edilerek 5 milyar doların üzerinde bir şirket değerlemesine ulaşmıştı.