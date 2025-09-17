İSTANBUL 27°C / 18°C
Bilim-Teknoloji

Togg'un yeni modeli büyük beğeni topladı! Saatler içinde tamamı satıldı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, ikinci akıllı cihazı T10F'yi Türkiye'de siparişe açtı. Yeni model hakkında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hızlı teslimatı yapılacak ilk bin aracın tamamının birkaç saat içerisinde satıldığını söyledi.

HABER MERKEZİ17 Eylül 2025 Çarşamba 22:53 - Güncelleme:
ABONE OL

TEKNOFEST, İstanbul'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da TRT Haber'in 'TEKNOFEST Özel Yayını'nda soruları cevapladı.

TEKNOFEST'e gençlerin ilgisinin her yıl arttığını belirten Kacır, Togg'un ikinci akıllı cihazı T10F hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK BİN T10F ARACININ TÜMÜNÜN SATILDIĞINI ÖĞRENDİM"

Bakan Kacır, hızlı teslimatı yapılacak ilk bin aracın tamamının birkaç saat içerisinde satıldığını söyledi.

Kacır açıklamasında, "Togg bizim milli gururumuz, biz de tabi Togg'u çok güçlü şekilde teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Dev bir üretim tesisimiz var, Gemlik'te Bilişim Vadisi'nde bir AR-GE merkezimiz var ve artık sadece T10X değil, T10F modelimizle de yollardayız ve artık pazartesi gunü itibari ile T10F satışları başladı. Ben dün merak ettim ilk gün satışlar ne düzeyde ilerliyor diye... Birkaç saatte en hızlı teslimatı yapılarak ilk bin T10F aracının tümünün satıldığını öğrendim. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki B sınıfı platform, biraz daha küçük ve biraz daha düşük maliyetli üretilebilecek bir platform da yine milletimizle buluşacaktır" ifadelerini kullandı.

