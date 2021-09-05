5 Eylül 2021 Pazar 15:24 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 15:24

"Çip krizi 2023'e kadar sürecek."

Açıklama, önemli çip üreticilerinden Japon şirket Toshiba'dan geldi.

Çiplere yönelik talebin fazla olması nedeniyle arz-talep dengesinin Eylül 2022'ye kadar sağlanamayacağı bu yüzden sıkıntıların 2023'e kadar devam edeceği açıklandı.

"ÇİP ÜRETİMİ İÇİN MALZEME YETERSİZ"

Şirketin yaşadığı tedarik sıkıntısının nedeninin malzeme yetersizliği ve ihtiyacın gitgide artması olduğu vurgulanırken üretimi artırmak için 2024 yılına kadar 545 milyon dolarlık yatırım yapılacağının altı çizildi.

Toshiba, ekran kartları, oyun konsolları ve birçok teknolojik cihazda güç idaresinden sorumlu çipler üretiyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ KRİZDEN ETKİLENDİ

Salgın nedeniyle çip tedarikinin akıllı telefon gibi elektronik ürünlere kayması nedeniyle otomotiv sektöründe ciddi bir çip tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

Amerikan Ford ve General Motors şirketleri dünya genelinde üretimde kesintiye gitti.

Japon Toyota da üretimini yüzde 40 düşüreceğini açıkladı.