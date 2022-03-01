İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Toyota'ya siber saldırı şoku! Japonya'daki fabrikaların çalışmasını durdurdu
Bilim-Teknoloji

Toyota'ya siber saldırı şoku! Japonya'daki fabrikaların çalışmasını durdurdu

Toyota Motor, yerel bir tedarikçisinin bilgisayar sistemi siber saldırıya maruz kalınca Japonya'da fabrikaların çalışmasını durdurdu.

AA1 Mart 2022 Salı 07:44 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 07:44
ABONE OL

Aiçi eyaletindeki yerel tedarikçilerinden Kojima Industries firmasında oluşan sistem arızası sonucu Toyota, üretimi askıya alma kararı verdi. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre firma, bünyesindeki Hino Motor ile Daihatsu Motor dahil Japonya içindeki 14 fabrikada 28 üretim bandını durdurdu. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, sistem arızasının "siber saldırıdan kaynaklandığını" söyledi. Ukrayna'da süren savaşa dikkati çeken Matsuno, "olası siber saldırılara karşı" Japon firmaların tedbirli olması çağrısında bulundu. Kojima Industries yaptığı açıklamada, bilgisayar sunucularının virüs saldırısına maruz kaldığını, hükümet yetkililerinin bilgilendirildiğini duyurdu. Başbakan Kişida Fumio, ilgili kuruluşların olayı araştırdığını belirterek saldırının "arkasından Rusya'nın çıkabileceği" ihtimaline yönelik "teyit etmeden cevap vermek zor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.