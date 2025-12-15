İSTANBUL 12°C / 4°C
  Trafik uygulamalarında artık kaçış yok! Denetimlerde yeni dönem resmen başladı
Bilim-Teknoloji

Trafik uygulamalarında artık kaçış yok! Denetimlerde yeni dönem resmen başladı

Kırklareli'nde, ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarıyla yapılan denetimlerde artık tüm işlemler sesli ve görüntülü kayda alınmaya başlandı.

15 Aralık 2025 Pazartesi 13:21
Trafik uygulamalarında artık kaçış yok! Denetimlerde yeni dönem resmen başladı
ABONE OL

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ASELSAN üretimi yüz tanımalı yaka kameralarıyla gerçekleştirilen rutin trafik uygulamasında, denetimler görüntü ve ses kaydı altında yapıldı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda teknolojiyi etkin kullanan, şeffaf ve güven odaklı çalışmalarla vatandaşların huzur ve güvenliği için görevini sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda kent genelinde trafik şube ekiplerince yapılan rutin trafik uygulamalarında, "Güvenliğiniz için görüntü ve ses kaydı yapılıyor" bilgilendirmesi eşliğinde denetimler gerçekleştiriliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen plaka tanıma, yüz tanımalı yaka kameralarının polis sahada aktif olarak kullanılmaya başlandı. Uygulamanın görev sırasında yaşanan olayların kayıt altına alınmasını sağlayarak hem güvenlik güçlerini hem de vatandaşları korumayı amaçlıyor.

Sistem sayesinde sahadaki uygulamalar merkezden canlı olarakta izlenebiliyor. İlk etapta trafik ekiplerinde başlatılan uygulamanın ilerleyen süreçte diğer birimlerde de yaygınlaştırılmasının planlanıyor. Yaka kameralarının, denetim ve müdahalelerde şeffaflığı artırarak kamu düzenine katkı sağlaması hedefleniyor.

Popüler Haberler
