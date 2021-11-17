TSK için 'görünmez kalkan' geliştirildi

Dünya 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:30

Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kamuflaj ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını karşıladıklarını belirten Öztek Tekstil Genel Müdürü Mustafa Emir Öztek, son dönemde yeni bir ürün için de çalıştıklarını aktardı.



Yaklaşık 40 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Öztek, bu alanda katma değeri yüksek ürünlerin imalatında önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizdi. Kurşun geçirmez, yanmaz, soğuğa dayanıklı, su geçirmeyen, nefes alabilen ve antialerjik giysiler geliştirdiklerini belirten Öztek, savunma sanayisiyle de yakın temas içerisinde olduklarını ifade etti.

Öztek, faaliyet gösterdikleri üretim sahasının NATO tesisi olduğuna dikkat çekerek, Türk ordusunun askeri kamuflaj ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'lık kısmının kendi tesislerinden karşılandığını dile getirdi. Ayrıca, radar ve termal kameralara yakalanmayan geliştirilmiş gizleme ağları üretiminde önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Öztek, "Radara ve termal kameralara yakalanmayan geliştirilmiş gizleme ağları üretiminde de önemli çalışmalar yapıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünü saklanması istenen aracın üzerine örttüğünüzde radara ve termal kameralara yakalanmıyor. İn-mobile olarak geliştirdiğimiz ürünün mobil haldeki araçlarda da sağlıklı sonuçlar vermesi için geliştirme çalışmalarımız sürüyor" bilgisini verdi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA 29 PATENTİ VAR

Dünya'nın haberine göre, NATO bünyesinde bulunan bütün firmalarla çalışma hakkına sahip olduklarına işaret eden Öztek, Ar-Ge tarafında ise ürün geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Kendi Ar-Ge ekipleriyle yapmış oldukları çalışmalar neticesinde toplamda 29 patent aldıklarını anlatan Öztek, "Bu ürünlerle ilgili uluslararası patentlerimiz de mevcut. Bunun dışında ürünlerimizin testlerini uluslararası standartlara uygun olarak kendi bünyemizde yapıyoruz. Sonraki aşamada bağımsız denetim kuruluşları tarafından teste tabi tutuluyoruz" dedi.

Orduya verdikleri kıyafetlerin uluslararası standartların üzerinde yer aldığını kaydeden Öztek, "Ülkemizde askeri elbiselerin standartları her geçen gün zenginleşiyor. Biz de belirtilen şartnameler doğrultusunda kendimizi sürekli geliştiriyoruz" şeklinde konuştu.

UZAY TEKNOLOJİLERİ VE HAVACILIĞIDA DA KIYAFET GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Kısa ve orta vadede uzay teknolojileri ve havacılık alanında da kıyafetler geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Öztek, "Son beş yılda balistik alanında pres ve plaka üretimiyle bu alanda çok katmanlı balistik koruyucu plakalar ve giyilebilir balistik sistemler üretimine yönelik ciddi yatırımlar yaptık. Moda konusunda tuşe ve kapasite anlamında ciddi yatırımları hayata geçirdik. Bunun dışında birçok markanın onaylı tedarikçisi durumundayız" dedi.

Tekstil alanında yaklaşık 70 milyon dolarlık bir ciroya sahip olduklarını anlatan Öztek, "Bunun yaklaşık yüzde 30'u yapmış olduğumuz ihracat girdilerinden oluşuyor. Hedefimiz ihracatımızı daha da yukarıya çekmek" ifadelerini kullandı.